Cinco heridos tras la salida de vía de un turismo en la AP-36 a la altura de Villatobas

TOLEDO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas, incluida una menor, han resultado heridas este sábado tras la salida de vía de un turismo en la carretera AP-36, dentro del término municipal de Villatobas (Toledo).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 5.59 horas en el kilómetro 14,6 de la mencionada vía.

Tras el accidente, tres de las personas heridas han resultado atrapadas y han debido ser excarceladas por los bomberos, mientras que las dos restantes han podido salir por su propio pie con ayuda de agentes de la Guardia Civil.

Los heridos, todos ellos de carácter leve, son un hombre y una mujer de 60 años, dos mujeres de 29 y 25 años y una niña de 8 años. Todos han sido trasladados en dos ambulancias de soporte vital básico al Hospital Universitario de Toledo.

Al lugar, además de ambas ambulancias de soporte vital básico, también han acudido una UVI, un equipo médico de Urgencias, bomberos de Villacañas y Villarrubia de Santiago, efectivos de la Guardia Civil y personal de Mantenimiento de Carreteras.