Accidente ferroviario de Urda. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas permanecen ingresadas en los hospitales de Castilla-La Mancha tras el accidente ferroviario ocurrido en la localidad toledana de Urda el pasado 28 de octubre, de las cuales ninguna se encuentra en UCI.

Así lo ha indicado en rueda de prensa la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, que ha detallado que hay un paciente en el Hospital Universitario de Toledo, dos en el de Ciudad Real y dos que se han trasladado al Hospital Nacional de Parapléjicos de la capital regional.

"Seguimos trabajando para poder conseguir la máxima recuperación de cada uno de ellos", ha indicado, para recordar, acto seguido que ya ha concluido el trabajo de identificación del equipo forense y se ha podido hacer la entrega de las últimas personas fallecidas a sus familiares.

Por lo tanto, ha manifestado que ya han podido concluir todos los trámites consulares que faltaban de las últimas personas de nacionalidad extranjera "y, por tanto, ya ninguna de las personas fallecidas continúa en ese duro proceso de espera".