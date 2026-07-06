El 'Cine de Barrio' vuelve a Albacete desde el 28 de julio con la película 'El Chico' en la Plaza Virgen de Los Llanos

Cartel de cine de barrio. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha puesto en valor la recuperación de la propuesta cultural 'Cine de Barrio' como una de las principales novedades de la programación del Verano Cultural 2026, tras varios años de ausencia, con el objetivo de acercar el séptimo arte a los barrios y convertir las noches de verano en un espacio de encuentro, convivencia y cultura compartida.

Durante la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes junto al director de la Filmoteca Municipal, Jesús López, la concejala ha señalado que "recuperar Cine de Barrio es recuperar una forma de vivir la cultura que muchos albaceteños recuerdan con especial cariño".

La concejala ha asegurado que "queremos devolver a nuestros barrios una actividad que forma parte de la memoria colectiva de la ciudad y que vuelve con la misma vocación con la que nació: reunir a las personas alrededor de una gran pantalla y hacer de nuestros espacios públicos lugares de convivencia y disfrute cultural".

Elena Serrallé ha señalado que esta iniciativa refleja el modelo de ciudad por el que trabaja el Ayuntamiento, asegurando que "el Verano Cultural está pensado para que la cultura salga al encuentro de los vecinos, llegue a todos los rincones y ofrezca propuestas de calidad para todos los públicos, porque creemos que una ciudad con más cultura es también una ciudad más viva y con una mayor calidad de vida".

En este sentido, ha subrayado que recuperar este ciclo responde también al compromiso del Gobierno municipal por recuperar iniciativas que dejaron huella entre la ciudadanía y seguir ampliando la oferta cultural estival, apostando por actividades gratuitas y que favorezcan la participación y dinamicen los barrios.

Asimismo, la responsable de Cultura ha agradecido la implicación de la Filmoteca Municipal y, especialmente, de su director, Jesús López, así como el trabajo de todas las personas y servicios municipales que han hecho posible la vuelta de esta propuesta, señalando que "la colaboración entre instituciones y profesionales comprometidos con la cultura es fundamental para ofrecer una programación de calidad y seguir enriqueciendo la vida cultural de nuestra ciudad".

Elena Serrallé ha puesto en valor el protagonismo destacado que el cine tiene en la programación del Verano Cultural de este año, ya que está presente en cinco escenarios diferentes para llevar la magia del séptimo arte a diferentes puntos de la ciudad: la Plaza Virgen de Los Llanos, la Plaza Jesús de Medinaceli y los Jardines Ismael Belmonte, con motivo del Cine de Barrio; la Filmoteca Municipal, con una programación especial veraniega; y el Parque Abelardo Sánchez donde se podrá disfrutar del cine al aire libre.

CINE DE BARRIO

Por su parte, el director de la Filmoteca Municipal, Jesús López, ha explicado los detalles de esta nueva edición de 'Cine de Barrio': un ciclo que recupera el espíritu con el que nació esta iniciativa y que ofrecerá tres proyecciones gratuitas al aire libre en diferentes espacios de la ciudad, acercando el cine a distintos barrios y públicos.

Concretamente, la programación comenzará el próximo 28 de julio, a las 22.00 horas, en la Plaza Virgen de los Llanos, con la proyección de 'El Chico' (1921), la obra maestra de Charles Chaplin, que contará con acompañamiento musical en directo a cargo de la pianista Alba Mínguez y una puesta en escena muy especial sobre la fachada de la Catedral, convirtiendo esta sesión en una experiencia única que une cine, música y patrimonio al proyectar "una película centenaria sobre muros centenarios", tal y como ha señalado Jesús López.

El ciclo continuará los días 10 y 11 de agosto, también a las 22.00 horas, con la proyección de 'Dirty Dancing' (1988). La primera sesión tendrá lugar en la Plaza Jesús de Medinaceli, en el barrio Franciscanos, mientras que la segunda se celebrará en los Jardines Ismael Belmonte, acercando esta propuesta cultural a diferentes zonas de la ciudad.

En este sentido, el director de la Filmoteca Municipal ha explicado que se proyectará la misma película en dos ubicaciones diferentes con el ojetivo es que "el cine vaya a los barrios en lugar de que los vecinos se tengan que desplazar para ver una película".

Jesús López ha explicado que la música estará muy presente en la programación del Cine de Verano de este año, invitando a disfrutar de las películas que se proyectarán en el Parque Abelardo Sánchez, de manera totalmente gratuita, tras el tan esperado concierto visual 'Mitos (del cine) y Leyendas (del pop) que la Banda Sinfónica Municipal de Albacete ofrecerá el próximo 16 de julio, a partir de las 22:00 horas, en colaboración con la Filmoteca Municipal.

Concretamente, las tres películas con un marcado carácter musical que conforman la programación del Cine de Verano en este gran espacio verde de nuestra ciudad son: Bob Marley: One Love, el 23 de julio; Bohemian Rhapsody, el 30 de julio; y Michael Jackson: Moonwalker, el 6 de agosto. Todas ellas a las 22:00 horas.

FILMOTECA DE VERANO

En cuanto a la programación de la Filmoteca de Verano, Jesús López ha destacado aquellas relacionadas con la música de manera directa, como 'Springsteen: Deliver me from nowhere', 'Flores para Antonio' y 'Pink Floyd: El Muro', junto a otras como 'Fausto', 'El día después', 'La misterioasa mirada del flamenco', 'Ulises', 'Un Lugar en el mundo', un homenaje a Clint Eastwood con la proyección de 'Jurano nº 2', y 'Kill Bill: The Whole Bloody Affair'.