Círculo Azul sale a la calle en Ciudad Real para sensibilizar sobre la diabetes y apoyar la investigación

Celebración de la V Marcha Solidaria de Círculo Azul en Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Círculo Azul ha celebrado este domingo en Ciudad Real la V Marcha Solidaria a favor de la Fundación DiabetesCERO, una iniciativa organizada con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, y que busca dar visibilidad a esta enfermedad, sensibilizar a la sociedad y mostrar el apoyo a las personas con diabetes y sus familias.

Durante la jornada, el presidente de Círculo Azul, Andrés Alba, ha explicado que el objetivo de esta marcha va "más allá de las reivindicaciones" y busca ofrecer un espacio de encuentro y convivencia para las familias, según ha informado el Ayuntamiento de Ciudad Real en nota de prensa.

La diabetes exige una gestión continua, las 24 horas del día y los siete días de la semana, por lo que la asociación también quiere que esta celebración sea una oportunidad para compartir experiencias y disfrutar de una jornada diferente, ha explicado Alba.

Alba ha incidido especialmente en la importancia de que la ciudadanía conozca mejor esta realidad, ya que se trata de una enfermedad que "muchas veces resulta invisible".

En este sentido, ha recordado la necesidad de reconocer los síntomas de una bajada de glucosa y saber cómo actuar, evitando confundir sus manifestaciones con otros comportamientos.

También ha insistido en que los menores con diabetes no deben quedarse solos cuando presentan una bajada de glucosa, puesto que su situación puede agravarse.

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Aurora Galisteo, ha acompañado a la Junta Directiva de la asociación y a las familias participantes, destacando la "importante labor" que desarrolla Círculo Azul para mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes y sus entornos familiares.

Galisteo ha subrayado la necesidad de seguir impulsando iniciativas que permitan informar, sensibilizar y reclamar más recursos para la investigación de una enfermedad que, en sus distintas tipologías, afecta a numerosas personas y condiciona su vida cotidiana.

LA ADECUADA EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA ES "VITAL"

La educación diabetológica, tanto para las personas diagnosticadas como para su entorno, constituye una de las principales herramientas para mejorar la atención y la seguridad. Una formación que, tal y como recoge el manifiesto de la asociación y las reivindicaciones de las federaciones regional y nacional, debe contar con mayor reconocimiento y respaldo dentro del sistema sanitario.

La alimentación saludable ha tenido también un papel protagonista en esta quinta edición, con un pequeño taller de nutrición impulsado por la asociación y dirigido a promover hábitos de vida saludables, una alimentación de temporada y de proximidad y una mejor gestión de la glucosa.

La marcha ha concluido en los Jardines del Prado con varias actuaciones musicales y un aperitivo saludable preparado por la Asociación Círculo Azul, poniendo el broche a una jornada de sensibilización, convivencia y apoyo a las personas con diabetes y sus familias.