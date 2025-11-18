Ciudad Real abre este miércoles su Centro de Atención a Personas Sintecho ante la próxima caída de las temperaturas

La apertura del Centro se ha acordado en la mesa de coordinación recientemente celebrada. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ciudad Real ya tiene todo preparado para abrir el Centro Municipal de Atención a Personas Sintecho (Cemaps), ubicado en la calle Borja, desde este miércoles hasta, al menos, el próximo fin de semana. En este periodo de tiempo se espera que las temperaturas mínimas bajen de los 6 grados, cifra que marca la activación de este recurso en el protocolo de actuación existente.

"Esto fue una novedad, porque estos años de atrás estaba en 4 grados y nosotros decidimos ampliarlo. Y también incluimos, aunque no haga frío, pero sí otros fenómenos meteorológicos adversos como fuerte lluvia o viento que también se abra el centro de la calle Borja", ha explicado la concejal de Servicios Sociales, Aurora Galisteo.

Según informa el Consistorio, Galisteo ha querido reiterar el agradecimiento tanto a los servicios municipales como a Policía Nacional, y a las entidades Cáritas y Cruz Roja por su colaboración para atender este recurso.

"Como siempre, contamos con la colaboración de Cruz Roja, que sale por las noches a atender a las personas que viven en las calles a dar esos alimentos, ese caldo, y es la que transmite que este centro está abierto para que las personas puedan venir aquí a pasar la noche, y también con los agentes de la Policía Local y Nacional que hacen una labor extraordinaria".

El centro abre desde las 20.30 horas hasta las 8.00 del día siguiente, e incluye un vale para que puedan desayunar en un establecimiento de hostelería de la capital.

El Cemaps de la calle Borja cuenta con 10 plazas disponibles, y en caso de que fueran necesarias algunas más, la concejalía de Servicios Sociales dispone de otras 4 en el CAI Jericó que gestiona Cáritas en la capital.

Según el último recuento, realizado el año pasado, se estima que en torno a 12 personas están viviendo en la calle en Ciudad Real capital, aunque es una cifra que puede variar ya que algunas de ellas están de paso.