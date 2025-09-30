Ciudad Real acoge este fin de semana la XII edición del Salón del Cómic de C-LM 'Manchacómic'

CIUDAD REAL 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Desde este viernes, 3 de octubre, hasta el domingo día 5, Ciudad Real acogerá la décimo segunda de Manchacómic, el Salón del Cómic e Ilustración de Castilla-La Mancha.

Una Feria que gira en torno al mundo del cómic como gran protagonista, y que este año, como principal novedad, se va a convertir en un entorno más profesional, aunque sin perder su esencia de celebrar actividades dirigidas a todo tipo de públicos, y con un esfuerzo importante para que cada día de feria sea diferente, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Así lo ha explicado Ángel Serrano, principal responsable de la organización, al destacar que "el cómic en otros eventos se utiliza como excusa, aunque en realidad hay otras manifestaciones comerciales más interesantes para aquellos que buscan un rendimiento económico, pero en Ciudad Real hemos demostrado que lo que nos importa es el cómic, nos importan las autorías españolas, las editoriales españolas, lo que se produce en nuestro país en cuanto al cómic, la ilustración y el libro infantil, y eso es lo que nos diferencia de otros eventos".

La feria contará con una intensa programación de actividades que se desarrollarán desde el viernes hasta el domingo en el Antiguo Casino, el Museo López Villaseñor y los jardines del Prado, y abarcará a público de todas las edades, aunque este año, y como principal novedad, se incorpora un carácter profesional con la sección Viñetas Pro, en la que "hemos organizado talleres, encuentros profesionales, sesiones de networking, de presentación de portfolios, y además, cuando acabe esta edición, Machacómic va a preparar un catálogo de talentos emergentes, vamos a seleccionar a una serie de autores y autoras y ese catálogo se le va a hacer llegar a todas las editoriales de España para que vean gente a contratar", ha detallado Ángel Serrano.

Manchacómic cuenta con el apoyo del Ayuntamiento a través de la concejalía de Cultura, cuyo edil responsable, Pedro Lozano, ha recordado que esta es una de las citas más importantes a nivel cultural, "son 12 ediciones del salón del cómic ilustrado, Manchacómic, un auténtico referente en nuestra ciudad, y es un momento en el que Ciudad Real se convierte en el núcleo de este planeta que es el del cómic, donde hay tantas disciplinas que giran en torno a él". Por ello ha mostrado su gratitud a los organizadores.

La Feria arrancará este viernes con la inauguración oficial en la que se entregará el premio Manchacómic 2025 al autor argentino, aunque afincado en España, Horacio Altuna. La presencia de grandes autores será una constante durante las tres jornadas, destacando al escritor Pedro Mañas, que firmará libros tanto el viernes por la tarde como el domingo por la mañana.

Por segundo año se hará entrega de la Beca Creativa, que este año se centra en el libro o cómic infantil, todo ello dentro de un programa que incluye juegos, ciencia o recreación histórica, el Torneo Nacional de Tetris, un evento clasificatorio de Warhammer 40.000, o las actividades propias de Machacómic Kids, con todas las zonas abiertas para disfrute de toda la familia.