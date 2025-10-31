Ciudad Real aprueba en pleno la ordenanza de la futura Zona de Bajas Emisiones y garantiza que no perjudicará a vecinos

CIUDAD REAL 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado la Ordenanza Reguladora de la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE), con el voto a favor de PP, PSOE, Ciudadanos y el edil no adscrito, mientras que Vox ha votado en contra.

El Consistorio defiende que "no será necesario cambiar de coche", ya que la ordenanza incluye "amplias moratorias y excepciones para garantizar que ningún vecino se vea perjudicado".

Se trata de "un paso más hacia la implantación de una medida que busca cumplir con la legalidad vigente y avanzar en un modelo de movilidad sostenible adaptado a la realidad de la capital".

El Ayuntamiento señala que este resultado "evidencia un clima de trabajo constructivo y orientado al consenso entre los distintos grupos municipales", tal y como ha informado en nota de prensa.

Antes de su aprobación plenaria, el documento fue analizado por el Consejo de Movilidad, donde no se registraron votos en contra, a la que se sumaron los empresarios y agentes sociales del municipio.

El concejal de Movilidad, Miguel Hervás, ha mostrado su satisfacción por el respaldo obtenido y ha destacado el espíritu de colaboración alcanzado: "Estamos encantados de que los grupos se hayan sumado a esta propuesta. Este proyecto representa una forma distinta de afrontar la movilidad, apostando por las peatonalizaciones y por el fomento del transporte público, que contará con medidas gratuitas en los casos de mayor contaminación".

Hervás ha subrayado que este proyecto de ordenanza nace "con el espíritu de cumplir la legalidad, pero adaptado a la realidad de Ciudad Real", una ciudad con un tamaño, un tráfico y un ritmo de vida distintos al de las grandes capitales.

En este sentido, señala que "no va a establecer restricciones genéricas para ningún vehículo en su Zona de Bajas Emisiones. Sólo limitará el acceso en momentos puntuales, cuando se registren niveles de contaminación elevados en los medidores de la calidad del aire que hay instalados en la ciudad".

Durante el debate plenario, tanto el grupo municipal socialista como Ciudadanos manifestaron su apoyo a la propuesta, destacando que la ordenanza cumple con la legislación vigente y se ha elaborado desde la prudencia y el sentido común, adaptándose a la realidad de Ciudad Real.

Ambos grupos coincidieron en señalar que se trata "de una norma equilibrada, menos invasiva y que respeta plenamente los criterios de sostenibilidad, combinando la protección ambiental con la convivencia y la actividad económica de la ciudad".

Tras su aprobación en el Pleno, el borrador de la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones se someterá ahora a información pública durante un periodo de 30 días hábiles a contar desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Durante este plazo, la ciudadanía, asociaciones y entidades interesadas podrán presentar las alegaciones o sugerencias que consideren oportunas, antes de la aprobación definitiva del texto por parte del Ayuntamiento de Ciudad Real.

POSTURA DEL PSOE

Para el PSOE, el resultado de esta aprobación demuestra que el trabajo riguroso, la disposición al diálogo y la defensa del interés general dan fruto cuando se actúa pensando en la ciudadanía.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sara Martínez, ha valorado positivamente que "las aportaciones que el PSOE presentó se hayan tenido en cuenta, mejorando un texto que nació sin consenso y que hoy es algo más justo, más claro y más transparente".

Destacan como propuestas la "claridad en el régimen sancionador, adaptando la aplicación de las sanciones a la realidad de Ciudad Real y evitando una traslación automática de los importes más altos previstos por la ley; transparencia y planificación ante episodios de contaminación, reclamando que se especifiquen los protocolos de activación de la Zona ZECA y proponiendo medidas de apoyo a la movilidad sostenible, como la gratuidad del transporte público en esos días".

Y "un verdadero Plan de Comunicación, para que la ciudadanía conozca con antelación qué es la ZBE, cómo se aplicará y qué beneficios reporta a la salud y a la calidad del aire", ha informado el PSOE en nota de prensa.