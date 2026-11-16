Ciudad Real brinda por el reconocimiento nacional de La Pandorga y reivindica el papel de quienes recuperaron la fiesta. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha celebrado este lunes la declaración de La Pandorga como Fiesta de Interés Turístico Nacional con un brindis de 'limoná' en el Templete de los Jardines del Prado, en un acto presidido por el alcalde, Francisco Cañizares, que ha reunido a representantes de distintas administraciones, miembros de la Corporación Municipal y colectivos vinculados a esta tradición.

Tanto el Ayuntamiento como las entidades que hacen posible la celebración, han querido compartir con la ciudadanía la alegría por un reconocimiento que, según ha reivindicado el alcalde, pertenece a generaciones de ciudadrealeños que han mantenido viva esta tradición.

"No hay mayor alegría que la que se comparte", ha comenzado señalando Cañizares, quien ha explicado que el pasado viernes recibió la noticia de manos del subdelegado del Gobierno y que este lunes el Ayuntamiento ha obtenido la confirmación oficial del Ministerio.

El primer edil ha insistido en que el reconocimiento no pertenece a ninguna corporación municipal concreta, sino al conjunto de la ciudad y a quienes han trabajado durante décadas para consolidar La Pandorga.

"No es un mérito de los que estamos, es un mérito de la ciudad y de todos los que la hacemos posible", ha subrayado.

Durante su intervención, Cañizares ha dedicado un recuerdo especial a quienes impulsaron la recuperación de esta tradición durante las décadas de los setenta y ochenta, coincidiendo con la llegada de los primeros ayuntamientos democráticos.

En este sentido, ha destacado el papel de las asociaciones, asociaciones folclóricas y numerosos vecinos que contribuyeron a recuperar una celebración vinculada a las raíces agrícolas de Ciudad Real y a la devoción a la Virgen del Prado.

UNA FIESTA CON FUTURO Y PROTAGONISMO JUVENIL

El alcalde también ha destacado la capacidad de La Pandorga para renovarse y atraer a las nuevas generaciones, convencido de que su fortaleza reside precisamente en la implicación popular.

"Si la Pandorga se ha caracterizado en algo en los últimos años es que es una fiesta de futuro, es una fiesta de los jóvenes, una fiesta que ha ido creciendo año a año gracias a la implicación de la ciudad", ha señalado.

Asimismo, ha comparado este reconocimiento con el que recibió en su momento la Semana Santa de Ciudad Real, convencido de que ambas declaraciones quedarán grabadas en la memoria colectiva de la capital.

Quienes también han celebrado este reconocimiento junto al alcalde han sido el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño; el vicepresidente de la Diputación, Adrián Fernández; y el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Miguel Ángel Díaz Brazales, además de representantes de los colectivos y asociaciones vinculados a La Pandorga.

El encuentro ha concluido con un brindis colectivo con 'limoná' por el presente y el futuro de una fiesta que suma ahora un reconocimiento nacional a su arraigo popular.