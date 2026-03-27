Ciudad Real cerró 2025 con más de nueve millones de superávit y un remanente de 32 millones

Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real cerró el ejercicio económico de 2025 con un resultado presupuestario positivo de más de nueve millones de euros y un remanente de tesorería de 32 millones.

Así lo ha dado a conocer este viernes el concejal de Hacienda y portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, durante la celebración plenaria ordinaria correspondiente al mes de marzo, celebrada en el Ayuntamiento de Ciudad Real.

Arroyo ha asegurado que estas cifras reflejan que "la situación económica del Ayuntamiento está saneada" y ha defendido que este margen permitirá reforzar los servicios municipales y las inversiones en la ciudad. En esta línea, ha subrayado que el Consistorio ha cumplido con todas las reglas fiscales, incluida la estabilidad presupuestaria.

El responsable de Hacienda también ha explicado que, en materia de gasto, el Ayuntamiento ha respetado los límites legales, que fijaban un incremento máximo del 3,20% respecto a 2024, y que incluso se ha producido una reducción, ya que el gasto ha sido un 2,70% inferior al del ejercicio anterior.

A su juicio, el cierre de 2025 confirma que el modelo económico del actual equipo de Gobierno "funciona" y permite una gestión "eficiente" de los recursos públicos.

En este sentido, ha contrapuesto este planteamiento con el del anterior Ejecutivo socialista, al que ha calificado de "viejo" y "poco eficiente".

Frente a esta valoración, el concejal socialista Dionilo Sánchez ha cuestionado la lectura del equipo de Gobierno y ha advertido de que los ciudadanos "pagan cada vez más impuestos" municipales, según el análisis de la liquidación presupuestaria.

Además, ha criticado que el Ayuntamiento haya dejado de ejecutar dos millones de euros en el capítulo de personal y ha matizado la cifra del remanente, señalando que, tras ajustes, podría situarse en torno a 16 millones de euros.

En concreto, ha explicado que deben descontarse seis millones destinados a amortizar préstamos y otros diez millones comprometidos para obras.

UNANIMIDAD PARA UNA SEGUNDA UVI MÓVIL

En el mismo pleno, se ha aprobado por unanimidad una propuesta de Ciudadanos para reiterar la petición de una segunda UVI móvil y un Soporte Vital Básico para la capital, una iniciativa que ya se había planteado en marzo de 2024 y 2025 y que, según ha defendido la portavoz de la formación, Eva María Masías, sigue sin resolverse.

Masías ha advertido de que la situación actual "afecta directamente a la seguridad de nuestros vecinos", recordando que una población como Ciudad Real continúe dependiendo de una única UVI móvil.

La moción aprobada insta al Gobierno de Castilla-La Mancha a dotar de forma urgente a Ciudad Real de estos recursos, que deberán ser complementarios a los existentes para garantizar una atención adecuada ante emergencias.

Sobre esta cuestión, la portavoz socialista, Sara Martínez, ha defendido que el Gobierno regional ha mejorado el sistema de transporte sanitario en la ciudad y ha asegurado que habrá una nueva UVI móvil y un Soporte Vital Básico, aunque ha reconocido la necesidad de seguir avanzando en este ámbito.

Ante estas declaraciones, la concejala de Servicios Sociales del equipo de Gobierno, Aurora Galisteo, ha sostenido que la medida planteada por la Junta supone en realidad "desvestir a un santo para vestir a otro", al convertir un recurso existente en lugar de ampliar la dotación.

Por otro lado, la Corporación ha aprobado la adhesión del Ayuntamiento de Ciudad Real a la Red de Entidades Locales para la Transparencia y Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias, a propuesta de la concejala Mar Sánchez, quien ha defendido que este paso refuerza el modelo de ciudad basado en la participación y la cercanía.