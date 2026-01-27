Ciudad Real cierra instalaciones deportivas al aire libre ante el aviso por lluvia y fuertes rachas de viento

Instalación deportiva de Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real, a través del Patronato Municipal de Deportes (PMD), ha decidido cerrar durante este martes varias instalaciones deportivas municipales como medida preventiva ante el aviso meteorológico por lluvia y rachas de viento que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.

El concejal de Deportes, Pau Beltrán, ha explicado que esta decisión responde a criterios de seguridad. "Hoy cerramos las instalaciones deportivas al aire libre ante la previsión de rachas de viento de hasta 70 km/h. Nuestro objetivo es garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores", ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En concreto, permanecerán cerradas todas las instalaciones al aire libre, incluyendo la piscina del Polideportivo Juan Carlos I y el Pabellón Juan Carlos I, lo que supone el cierre completo del Polideportivo Juan Carlos I. Asimismo, se cierran la Ciudad Deportiva Sur, el campo de fútbol de Larache y el campo de fútbol de Las Casas.

Por el contrario, el Ayuntamiento mantendrá abiertas durante el día de hoy las siguientes instalaciones cubiertas: Pabellón Quijote Arena, Pabellón de Las Casas, Pabellón El Parque, Pabellón Santa María, Pabellón Felipe VI y la Piscina de Santa María.

Tal y como ha señalado Beltrán, "todas las demás instalaciones al aire libre quedarán cerradas mientras se mantenga este episodio de viento, con el fin de evitar cualquier riesgo derivado de las condiciones meteorológicas adversas".

Desde el Patronato Municipal de Deportes se ruega comprensión a la ciudadanía y se recuerda que estas medidas son temporales y se revisarán en función de la evolución del tiempo.