El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real habilitará una partida de 100.000 euros destinada a ayudar a los usuarios de los servicios AVANT de la línea Ciudad Real-Madrid a afrontar las dificultades económicas y los gastos adicionales que está provocando la interrupción y alteración del servicio ferroviario tras el trágico accidente de Urda.

Así lo ha anunciado el alcalde, Francisco Cañizares, durante una nueva reunión de la Plataforma en Defensa del Servicio de Alta Velocidad y AVANT de Ciudad Real, en la que ha avanzado que esta dotación se llevará al Pleno municipal del próximo lunes.

Cañizares ha explicado que esta iniciativa pretende ofrecer una respuesta concreta a los viajeros habituales, que están sufriendo las consecuencias de una situación que se prolonga en el tiempo y para la que todavía no existe un horizonte claro de recuperación del servicio. Las ayudas estarán orientadas a atender las necesidades que se vayan identificando junto a los propios usuarios, pudiendo contribuir a sufragar gastos adicionales como desplazamientos, combustible o alojamiento, entre otros.

"El problema lo tienen los usuarios y hay que darles soluciones", ha señalado el alcalde, quien ha subrayado que el Ayuntamiento quiere pasar de las reivindicaciones a los hechos, poniendo recursos municipales a disposición de los afectados. "Ya con dinero de verdad, 100.000 euros. A ver si en otras administraciones cunde el ejemplo y atienden el despropósito que se ha creado en esta línea de alta velocidad después del accidente", ha manifestado.

Cañizares ha reiterado su preocupación por la falta de información, la improvisación y la ausencia de compromisos concretos por parte de Renfe y del Gobierno de España. "Seguimos con la misma sensación que desde el primer día: improvisación, falta de información y falta de compromiso con los usuarios y con la importancia que tiene esta línea para ciudades como Ciudad Real y Puertollano", ha afirmado.

En este sentido, ha lamentado que, pese al tiempo transcurrido, no se haya trasladado a los afectados un calendario claro sobre la recuperación de la infraestructura ni sobre cuándo y en qué condiciones se restablecerán los servicios. "Sabemos que ya está en marcha el arreglo de la vía, pero tampoco se nos ha abierto un horizonte con claridad de cuándo se van a reanudar los servicios y qué servicios vamos a tener", ha añadido.

La reunión ha contado con la participación del alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, invitado por el alcalde de Ciudad Real para incorporar a la ciudad minera a este espacio de reivindicación. El regidor ciudadrealeño ha defendido la necesidad de que ambas ciudades trabajen conjuntamente, junto a los colegios profesionales y los representantes de los usuarios, para reforzar la defensa de una infraestructura estratégica para la provincia. "Queremos ir de la mano, hacer fuerza entre todos y unirnos para defender lo que es la vida de dos ciudades de nuestra provincia, la capital y Puertollano, que se están viendo seriamente afectadas", ha señalado Cañizares.

El alcalde de Ciudad Real ha presidido la sesión de la Plataforma ciudadana en defensa del servicio de Alta Velocidad y AVANT de Ciudad Real, a la que han asistido representantes de todos los grupos políticos del consistorio capitalino, de los colegios profesionales y de colectivos sociales y empresariales. Durante el encuentro también se ha vuelto a dar voz a los usuarios para conocer las últimas comunicaciones recibidas por parte de Renfe y las dificultades que continúan encontrando en sus desplazamientos diarios.

Asimismo, Cañizares ha recordado que el Ayuntamiento de Ciudad Real ha facilitado el teletrabajo desde el primer momento a los empleados municipales que habitualmente se desplazaban desde Madrid, atendiendo así una de las principales demandas planteadas por los afectados. Una medida que, a su juicio, debería haberse extendido también a otras administraciones para reducir el impacto de esta situación sobre los trabajadores.

El alcalde ha insistido en que Ciudad Real no reclama únicamente recuperar los servicios que existían inmediatamente antes del accidente, sino alcanzar los niveles de calidad que tuvo la línea hace siete u ocho años. *Queremos una línea de alta velocidad que funcione, con vehículos que estén en condiciones, una línea segura y unos compromisos de puntualidad y de servicio que correspondan a la calidad de un servicio que fue bandera de esta ciudad y que hoy tiene que volver a serlo*.

Por último, Cañizares ha reclamado que el Gobierno de España y las empresas públicas responsables de la gestión ferroviaria ofrezcan información transparente y compromisos concretos, sin trasladar la solución a futuros responsables políticos.