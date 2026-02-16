Ciudad Real destinará medio millón de euros a mejorar el asfaltado de 27 calles de la capital

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real, Guillermo Arroyo. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha dado luz verde a una inversión de medio millón de euros, con cargo al Plan de Obras de la Diputación de Ciudad Real, para rehabilitar y mejorar el firme de 27 calles de la capital provincial.

Así lo ha dado a conocer este lunes el portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real, Guillermo Arroyo, quien ha detallado que las actuaciones se han distribuido por distintos puntos de la ciudad, incluyendo barrios residenciales, vías de acceso, avenidas principales y zonas industriales.

En concreto, las obras se han proyectado en las calles Azucena, Paz, Cigüela, San Vicente Paul, Bernardo Balbuena, Olivo, Obispo Hervás, Fray Hernando, Afonso Eanes, Alemania, Einstein, Rusia, Pozo Concejo y Rafael Torija.

Asimismo, se ha previsto intervenir en las avenidas Jesús Garrido, Pío XII, de la Ciencia, Reyes Católicos, Tablas de Daimiel, Lagunas de Ruidera, Valdepeñas y Parque de Cabañeros, así como en la carretera de Piedrabuena, la carretera de Fuensanta y en varias rotondas, entre ellas la de Ronda de Granada, la de la carretera de Piedrabuena y la rotonda Quijote Azteca.

Las actuaciones consistirán en reparaciones sobre el firme para mejorar el estado de las vías, que se han visto degradadas por el uso continuado, el desgaste de los materiales con el paso del tiempo y, principalmente, por las agresiones meteorológicas.

Igualmente, la Junta de Gobierno Local ha aprobado las obras de mejora del camino del Arzollar; la renovación de la red de abastecimiento de la avenida del Ferrocarril, así como la mejora de la pavimentación y mejora en varias calles del barrio del Pilar.

ADQUISICIÓN DE NUEVOS VEHÍCULOS PARA LA POLICÍA LOCAL

Asimismo, se ha aprobado la adquisición de dos nuevos coches patrulleros para la Policía Local de Ciudad Real por un importe superior a los 105.000 euros, así como la compra de dos motocicletas por un precio de 36.000 euros.

Según ha destacado Arroyo, estas nuevas adquisiciones se suman al "esfuerzo" que desde el equipo de Gobierno se está realizando para reforzar la seguridad ciudadana en la capital provincial.