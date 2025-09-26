Ciudad Real estrena pantallas interactivas para ofrecer una atención turística integral

Ciudad Real a la vanguardia del turismo con la inteligencia artificial de sus nuevas pantallas interactivas - AYTO CIUDAD REAL

CIUDAD REAL, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha presentado un innovador sistema de atención turística integral que combina pantallas interactivas de última generación con una plataforma digital equipada con inteligencia artificial.

Esta actuación, impulsada desde la Concejalía de Turismo y enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), supone una inversión de 142.999 euros financiados con fondos europeos NextGenerationEU.

Con esta iniciativa, Ciudad Real se sitúa a la vanguardia del turismo inteligente en Castilla-La Mancha, ofreciendo a visitantes y vecinos una herramienta accesible, intuitiva y disponible las 24 horas del día, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La concejala de Turismo y Consumo, Cristina Galán, ha destacado que el proyecto supone un salto decisivo hacia la digitalización del sector y que su objetivo es ofrecer "un servicio de máxima calidad, adaptado a las necesidades del viajero actual y útil también para la ciudadanía".

El sistema ofrece atención multilingüe con contenidos disponibles en castellano, inglés, francés, alemán, portugués e italiano. El asistente virtual y el chatbot pueden responder en distintos idiomas, detectando automáticamente el del usuario y ofreciendo traducción en tiempo real, incluso con soporte de voz.

Además, la plataforma garantiza la calidad de la información gracias a la supervisión de la Oficina de Turismo y está preparada para ampliar idiomas según la demanda, todo ello cumpliendo con la normativa de protección de datos.

UNA PLATAFORMA TURÍSTICA INTELIGENTE

El nuevo microsite turístico incorpora un asistente virtual basado en IA que ofrece información sobre monumentos, museos, gastronomía y eventos, y genera itinerarios personalizados según los intereses de cada visitante. También ofrece rutas temáticas prediseñadas --como "Ciudad Real en dos días" o "Visitas en familia"-- y permite la creación de recorridos dinámicos desde las propias pantallas interactivas.

La plataforma integra herramientas de big data para analizar, de manera agregada y anonimizada, el comportamiento de los visitantes; estas métricas servirán para diseñar campañas de fidelización, encuestas de satisfacción y mejorar continuamente los contenidos.

El Ayuntamiento ha instalado ya dos primeros dispositivos: uno frente a la Oficina de Turismo y otro en la entrada del Museo Elisa Cendrero. Estas pantallas, diseñadas para uso exterior e interior, funcionan de manera continua las 24 horas y ofrecen acceso rápido a información turística actualizada en varios idiomas.

Además, permiten a los usuarios crear rutas personalizadas de forma visual desde los propios tótems, mejorando la interacción con el servicio de atención turística.

El alcalde ha subrayado que esta actuación forma parte de una estrategia para consolidar a Ciudad Real como un destino de referencia en turismo de interior, cultural, gastronómico, deportivo y de congresos, y ha destacado también los buenos datos de afluencia turística registrados recientemente y señaló que herramientas como estas facilitan la estancia de congresistas, deportistas y turistas, además de permitir a los propios vecinos descubrir la oferta cultural y festiva de la ciudad.

El proyecto ha sido adjudicado a la empresa malagueña iUrban, reconocida por sus soluciones tecnológicas en el ámbito turístico y galardonada por su trabajo en inteligencia artificial. iUrban ya ha desarrollado iniciativas similares en más de 300 municipios españoles.

La presentación coincide con la conmemoración del Día Mundial del Turismo (27 de septiembre). Para celebrarlo, el Ayuntamiento organiza una ruta monumental gratuita por el centro histórico y participa con un estand en la feria Fercatur, desde donde promocionará la oferta cultural, patrimonial y gastronómica de Ciudad Real.