Ciudad Real hará por primera vez una radiografía de sus polígonos industriales para atraer empresas a la provincia

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, y el presidente de Zincaman, Antonio Fernández-Pacheco, en la firma del convenio. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ciudad Real y la Asociación de Zonas Industriales de Castilla-La Mancha (Zincaman) elaborarán un censo y un diagnóstico de las zonas industriales de la provincia con el objetivo de conocer su situación actual, detectar necesidades de infraestructuras, identificar suelo disponible y mejorar su promoción para favorecer la llegada de nuevas empresas e inversiones.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, y el presidente de Zincaman, Antonio Fernández-Pacheco, han firmado este lunes un convenio, por valor de 60.000 euros, que permitirá desarrollar este proyecto de dinamización de las zonas industriales ciudadrealeñas.

La iniciativa parte de la ausencia de un estudio global que permita conocer con precisión la situación de los polígonos y áreas industriales existentes en la provincia.

El presidente de Zincaman ha explicado que actualmente la provincia no posee un censo de la situación de las zonas industriales, pese a que Ciudad Real dispone de una importante cantidad de suelo industrial que podría ser mejor aprovechado.

Entre los problemas existentes, ha apuntado a la falta de determinadas infraestructuras y de promoción económica, circunstancias que reducen las posibilidades de inversión y de atracción de nuevas empresas.

El proyecto permitirá, en una primera fase, censar y diagnosticar las zonas industriales, además de mantener reuniones con los ayuntamientos para conocer las características y necesidades de cada municipio.

También se elaborarán informes específicos, se analizará la disponibilidad de suelo industrial, se detectarán posibles oportunidades de inversión y se desarrollarán páginas web y otras herramientas destinadas a mejorar la promoción de estos espacios.

Fernández-Pacheco ha señalado que el diagnóstico tendrá en cuenta las distintas características de cada zona, ya que las necesidades pueden variar en función del tipo de actividad económica que se quiera desarrollar, desde suelo destinado a industria hasta posibles áreas logísticas.

MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS

Por su parte, Valverde ha señalado que uno de los principales objetivos del convenio es disponer de información precisa sobre la realidad industrial de la provincia.

"Necesitamos conocer con certeza la situación de nuestras zonas industriales", ha afirmado, explicando que el diagnóstico deberá determinar qué municipios disponen de suelo industrial, en qué condiciones se encuentra y dónde puede existir necesidad o posibilidad de ampliar estas áreas.

A partir de ese análisis, ha añadido, se podrán plantear posteriormente actuaciones y reivindicaciones relacionadas con las comunicaciones, el abastecimiento de agua, el suministro eléctrico u otras infraestructuras necesarias para mejorar la competitividad de los polígonos.

Valverde ha considerado además que el convenio constituye "una herramienta más para luchar contra la despoblación" al facilitar la generación de nuevas oportunidades económicas en los municipios de la provincia.

En la misma línea, la portavoz de la Diputación, Rocío Zarco, ha señalado que el proyecto supone "un paso más" para el desarrollo económico provincial mediante la modernización, el diagnóstico y la mejora de las zonas industriales.

Según ha explicado, el objetivo es retener talento, impulsar la innovación y la sostenibilidad, atraer inversión y favorecer la creación de empleo estable y de calidad, especialmente como instrumento para combatir la despoblación en el medio rural.