Ciudad Real homenajea a los médicos fallecidos por COVID-19 durante la pandemia - JCCM

CIUDAD REAL, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Desde este sábado siete cipreses situados en el acceso a las urgencias del Hospital General Universitario de Ciudad Real mantendrán viva la memoria de los siete médicos que perdieron sus vidas durante la pandemia de COVID-19.

El Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real ha celebrado hoy un acto para recordarlos y homenajear su entrega a la sociedad en aquellos momentos tan duros, que les llevó al fatal desenlace tras contagiarse con el virus mientras seguían prestando su labor asistencial, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El presidente del Colegio de Médicos de Ciudad Real, Manuel Rayo, ha definido la jornada como "un acto de justicia, de reconocimiento y profundamente emotivo", en el que se ha recordado a siete médicos que fallecieron durante la pandemia, todos ellos profesionales asistenciales, algunos ya jubilados, que "entregaron lo más preciado que tenemos, que es su propia vida, al servicio de los demás".

Rayo ha insistido en la necesidad de preservar la memoria de lo vivido durante la crisis sanitaria, señalando que no pueden olvidarse "los aplausos de las ocho de la tarde, el sufrimiento de la población ni las muertes de tantos conciudadanos". Ha lamentado que estos aplausos en el día de hoy hayan sido sustituidos en algunas ocasiones por agresiones. Ha añadido que este homenaje, aunque promovido desde el ámbito provincial, se extiende a todos los profesionales sanitarios y servidores públicos que "cayeron en esta batalla" contra el virus.

El máximo responsable del Colegio ha avanzado, además, que este acto tendrá continuidad en el tiempo, consolidándose como un espacio de recuerdo y reconocimiento, al tiempo que ha trasladado un mensaje de apoyo y cercanía a las familias de los fallecidos.

Un acto en el que el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha ensalzado el valor de toda la profesión médica, personificada en los siete profesionales fallecidos a los que hoy la ciudad ha rendido un recuerdo muy emotivo.

Cañizares ha subrayado la necesidad de poner en valor "la valentía, la profesionalidad y la humanidad extraordinaria" con la que los médicos siguieron desarrollando su labor en aquellos momentos.

El primer edil ha asegurado que por ello la ciudad está "eternamente agradecida" a los médicos y a todos los profesionales sanitarios, a quienes ha extendido el homenaje que hoy se realiza que pretende servir también para ofrecer "un mínimo consuelo del reconocimiento de la sociedad" a las familias.

MONUMENTO A LA PROFESIÓN MÉDICA

Por su parte, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha anunciado que la institución provincial financiará el monumento a la profesión médica que proyecta el Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real.

"La Diputación va a aceptar la petición del Colegio de Médicos y va a ayudar a financiar una escultura que rendirá tributo no solo a quienes perdieron su vida durante la pandemia, sino también a todos los médicos que, cada día, cuidan de nosotros", ha dicho.

Valverde ha tenido un recuerdo especial para Sara Bravo, la primera médica fallecida por COVID-19 y la más joven de España, coincidiendo con el sexto aniversario de su muerte en el día de hoy. Y también ha felicitado al Colegio de Médicos por la organización de un acto que ha considerado "más que oportuno" para mantener viva la memoria colectiva de una etapa que no debe caer en el olvido.

El delegado de Sanidad en la provincia de Ciudad Real, Francisco José García, ha apelado a la unión y al trabajo coordinado de todos los profesionales como elemento clave para hacer frente a la crisis sanitaria. En este sentido, ha recordado que, a pesar de las enormes dificultades, se trabajó "con cohesión, coordinación y una gran entrega de los profesionales, sin distinción de categorías".

García ha subrayado que este ejemplo debe permanecer vivo en la memoria colectiva, destacando que "si no hubiéramos trabajado todos codo con codo, con el compromiso y la cohesión de todo el personal, la situación hubiera sido aún más complicada".

Asimismo, ha puesto en valor el esfuerzo, la profesionalidad y la vocación de servicio de todos los sanitarios que estuvieron en primera línea durante la pandemia, resaltando que actos como este contribuyen a mantener viva la memoria de quienes dieron lo mejor de sí mismos en circunstancias extraordinarias.

UN ACTO MUY EMOTIVO

Durante el acto se han sucedido intervenciones especialmente conmovedoras, como el del doctor Ángel Pérez, junto a la voz de los representantes de las familias, quienes han trasladado el recuerdo íntimo y humano de los profesionales homenajeados.

La ceremonia ha contado con interpretaciones musicales, como el Ave María de Schubert, a cargo de la soprano Patricia Gonzalo, antes de dar paso al momento central del acto, el homenaje a cada una de las víctimas, con entrega de placas a los familiares, y el descubrimiento de siete leyendas al pie de otros tantos cipreses en memoria de los facultativos fallecidos durante la pandemia.

En este instante de especial carga simbólica, se ha procedido a la lectura individualizada de los nombres y reseñas de los médicos homenajeados --Sara Bravo López, Jesús Montarroso Martín, Héctor Garrido Vecino, José Manuel Iriarte Osa, Leonardo Dante González Quirós, Ana Figueras Juárez y Samir Assi Mouselli-- mientras sus familiares, acompañados por autoridades, han recogido las placas conmemorativas. Como gesto de recuerdo permanente, se ha hecho entrega a las familias de una réplica de la placa y una flor.

El acto ha proseguido con una nueva interpretación musical, en esta ocasión el Hallelujah de Leonard Cohen, también interpretada por Patricia Gonzalo, seguida de un minuto de silencio que ha sobrecogido a los asistentes. Posteriormente, un sentido aplauso ha servido como homenaje colectivo a la labor de los profesionales sanitarios y en especial a los que perdieron la vida por la COVID-19.

La ceremonia ha concluido con el saludo a las familias, cerrando así un acto que ha puesto de manifiesto la huella imborrable de los médicos fallecidos y el reconocimiento a su entrega, vocación y humanidad.