Ciudad Real inicia su campaña de limpieza preventiva de solares con el envío de más de 300 requerimientos a propietarios

Campaña de limpieza de solares en Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha puesto en marcha la campaña de limpieza preventiva de solares correspondiente a 2026, una actuación con la que se busca garantizar el adecuado estado de conservación de las parcelas urbanas, minimizar riesgos durante los meses de calor y reforzar la imagen de la ciudad.

El concejal de Servicios a la Ciudad, Gregorio Oraá, ha presentado la campaña durante una visita al solar municipal situado entre las calles Alonso Céspedes de Guzmán y Giraldo de Merlo, donde operarios municipales desarrollan trabajos programados de desbroce, según ha trasladado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Mientras se desarrollaban los trabajos de desbroce, el concejal ha explicado que este año se han remitido más de 300 cartas a propietarios, tanto personas físicas como jurídicas, para recordar la obligación establecida en la ordenanza municipal de mantener los solares en condiciones de limpieza, ornato y mantenimiento.

"Lo que pretendemos es que los propietarios lo hagan por iniciativa propia y que toda la ciudad se mantenga en un estado adecuado", ha señalado Oraá.

El concejal ha subrayado que, aunque esta obligación se mantiene durante todo el año, el Ayuntamiento refuerza cada primavera las actuaciones preventivas ante la llegada de las altas temperaturas, el incremento del riesgo de incendios y la posible aparición de plagas.

Además, ha advertido de que las abundantes lluvias registradas en los últimos meses han favorecido el crecimiento de vegetación en solares y parcelas sin edificar, lo que obligará a intensificar los trabajos de control.

Oraá ha recordado que, en caso de incumplimiento, el Consistorio podrá iniciar apercibimientos y expedientes sancionadores, así como ejecutar de forma subsidiaria la limpieza de los terrenos y repercutir posteriormente su coste a los propietarios. "Si los titulares no actúan, el Ayuntamiento realizará los trabajos y después les trasladará el coste correspondiente", ha afirmado.

Por su parte, el jefe del área de Parques y Jardines, José Luis Romero, ha detallado que el operativo municipal combina medios mecánicos y manuales, con tractores, desbrozadoras y brigadas específicas para intervenir tanto en grandes superficies como en zonas urbanas de acceso más complejo.

UNOS 460.000 METROS CUADRADOS DESBROZADOS

Según ha explicado, el Ayuntamiento actúa sobre superficies de entre 23 y 24 hectáreas. El pasado año se realizaron dos rondas completas de tratamiento, alcanzando alrededor de 460.000 metros cuadrados desbrozados. "Este año tenemos previstas dos rondas de tratamiento y, si alguna zona presenta un crecimiento superior al habitual, volveremos a actuar", ha indicado Romero.

Finalmente, Gregorio Oraá ha insistido en que no recibir una carta de aviso no exime del cumplimiento de la normativa municipal y ha apelado a la colaboración de todos los propietarios para mantener la ciudad en condiciones de seguridad y limpieza.