Ciudad Real se llenará de actividades de sensibilización en la II Semana de la Solidaridad y la Inclusión

CIUDAD REAL, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Del 13 al 19 de octubre Ciudad Real celebrará su II Semana de la Solidaridad y la Inclusión, iniciativa que por segundo año consecutivo promueve el Ayuntamiento de la mano de las entidades sociales.

La concejala de Servicios Sociales, Aurora Galisteo, ha sido este jueves la encargada de dar a conocer la programación concebida para "sensibilizar y movilizar a la ciudadanía en torno a valores de respeto a la diversidad, la participación, la cooperación; queremos una ciudad en la que nadie se quede atrás y donde la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la discriminación tenga un papel protagonista".

Galisteo ha agradecido a los representantes de las numerosas entidades que participan en el evento su implicación para seguir avanzando en la construcción de una "ciudad más justa y más tolerante".

Este año, ha subrayado, la Semana de la Solidaridad y la Inclusión coincide con la conmemoración del Día internacional de la Lucha contra la Pobreza. Por ese motivo se ha querido integrar también en esta ocasión a las asociaciones y entidades del Consejo Local de Cooperación Internacional.

A lo largo de la semana las actividades se van a desarrollar actividades muy diversas: exposiciones, talleres, foros de dialogo, jornadas de voluntariado, campañas informativas y propuestas lúdicas, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La programación de la Semana comenzará el lunes 13 con el Foro 'Ciudad Real inclusiva: construyendo juntos' y el scape room por la igualdad 'Buscando pistas'. A partir de ahí los talleres, conferencias, propuestas de ocio y actividades de concienciación se sucederán hasta el domingo 19. Uno de los días señalados será el viernes con la celebración de stands de sensibilización de todas las entidades participantes en la Plaza Mayor para que la ciudadanía pueda conocer el trabajo que desempeñan a lo largo del año.

El sábado 18 se desarrollarán talleres en La Granja y el desfile 'Mercadillo con glamour y alma'. La programación se cerrará el domingo con un taller de teatro y el desfile de moda 'Sé tú la protagonista'.