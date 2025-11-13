Ciudad Real, Miguelturra y Acuaes se alían para modernizar el sistema de saneamiento de agua de ambas localidades

CIUDAD REAL, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha rubricado este jueves, junto al Ayuntamiento de Miguelturra y la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), un convenio de colaboración que marca "un antes y un después" en la gestión del saneamiento de agua de ambas localidades. La firma del acuerdo, celebrada con la presencia del alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, y del alcalde de Miguelturra, Luis Ramón Mohino, supone el inicio de una nueva etapa en la modernización del sistema hidráulico común que da servicio a cerca de 100.000 habitantes.

El alcalde de Ciudad Real ha señalado que se trata de "un día importante para Ciudad Real y también para Miguelturra", subrayando que con este acuerdo "se da respuesta a una de las principales preocupaciones de los últimos años: el saneamiento del agua". Cañizares ha recordado que este convenio es fruto de una larga colaboración con la empresa pública, que comenzó en los tiempos de Hidroguadiana, y ha reconocido el compromiso mostrado por Acuaes para hacer realidad este proyecto, según ha informado el Consistorio ciudadrealeño en nota de prensa.

Tal y como ha explicado Cañizares, el convenio contempla una inversión inicial de 1,5 millones de euros destinados a la redacción de los proyectos técnicos que, posteriormente, saldrán a licitación. "Es el primer paso de un camino decisivo para resolver un problema estructural de nuestras ciudades y de la mancomunidad", ha destacado, incidiendo en que se trata de un esfuerzo conjunto que requerirá el apoyo de fondos europeos, el Gobierno de España, la Junta de Comunidades y la Diputación.

Además, el alcalde de Ciudad Real ha recalcado que este proyecto permitirá mejorar el tratamiento de las aguas residuales, garantizar el crecimiento ordenado de la ciudad y reforzar el compromiso municipal con la protección del medio ambiente. Asimismo, ha agradecido a Acuaes y a su presidenta "el liderazgo y el respaldo técnico en una actuación de tanta magnitud".

Por su parte, María Rosa Cobo, presidenta del Consejo de Administración de Acuaes, ha remarcado la importancia de esta nueva fase de colaboración entre las dos localidades y la sociedad estatal. Ha recordado que la relación se remonta al año 2005, cuando se firmó el primer convenio con Hidroguadiana, que permitió invertir más de 50 millones de euros en la ampliación de la EDAR de Ciudad Real y en el sistema general de saneamiento.

PROYECTOS CONSTRUCTIVOS NECESARIOS

Cobo ha precisado que el acuerdo firmado este jueves permitirá redactar los proyectos constructivos necesarios para desdoblar el colector principal, construir nuevos colectores perimetrales y levantar tanques de tormenta. Según ha avanzado, el pliego para la contratación de estos servicios se elevará de inmediato a la Plataforma de Contratación Pública, con una dotación de 1.395.000 euros y un plazo de ejecución de 16 meses.

La presidenta ha estimado que, en un horizonte de unos veinte meses, se dispondrá de los proyectos aprobados y listos para su ejecución material y financiación definitiva. "Con este paso completamos lo que quedó pendiente hace dos décadas y sentamos las bases para un sistema de saneamiento moderno, eficiente y respetuoso con el entorno", ha manifestado.

El Ayuntamiento de Ciudad Real considera este convenio un hito estratégico en su compromiso con la sostenibilidad, la gestión eficiente del agua y la cooperación institucional. La actuación supondrá una mejora sustancial en la infraestructura hidráulica compartida con Miguelturra, fortaleciendo el desarrollo urbano y ambiental de toda la comarca.