Ciudad Real y Miguelturra firman con Acuaes un convenio para rehabilitar el colector y ampliar la EDAR por 100 millones

CIUDAD REAL 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) firmará con los ayuntamientos de Ciudad Real y Miguelturra un convenio de colaboración para la ejecución de las obras de rehabilitación de los últimos tres kilómetros y medio colector general de saneamiento y la ampliación de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) que presta servicio a ambos municipios.

Así lo ha avanzado este lunes el portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Guillermo Arroyo, quien ha informado que las obras para la ejecución de este proyecto tendrán un coste aproximado de 100 millones de euros.

Se trata, ha dicho Arroyo, de una actuación "de enorme trascendencia para el futuro de las infraestructuras hidráulicas" de la capital y su entorno.

Arroyo ha recordado que en julio se aprobaron cerca de 300.000 euros para los estudios técnicos previos del proyecto, centrados en el diagnóstico del emisario y en la redacción de las soluciones necesarias para mejorar la red de saneamiento y prevenir inundaciones.

El colector general, de unos siete kilómetros de longitud, presenta un grave estado de obsolescencia desde hace años, tal como reflejan informes técnicos de 2019.

Aunque ya se habían realizado mejoras en algunos tramos, quedan pendientes 3,5 kilómetros cuya rehabilitación resulta prioritaria para evitar problemas estructurales y medioambientales.

Además, el proyecto contempla la instalación de dos tanques de tormentas, que permitirán almacenar y gestionar el exceso de agua en episodios de lluvias intensas, evitando vertidos y sobrecargas en la depuradora.

"Gracias al trabajo del actual equipo de Gobierno se ha conseguido la implicación del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), a través de Acuaes, lo que garantiza el impulso y la financiación de esta actuación tan necesaria", ha subrayado Arroyo.

El portavoz ha valorado este avance como un "paso decisivo" para modernizar las infraestructuras hidráulicas que comparten Ciudad Real y Miguelturra, con un impacto directo en la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de sus vecinos.

OTRAS ACTUACIONES

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local de este lunes ha aprobado varios acuerdos que refuerzan la modernización de la administración, las instalaciones deportivas y los servicios de emergencia de Ciudad Real.

Entre ellos, destaca la adjudicación del contrato para la gestión integral del padrón municipal, un paso que, según el portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, demuestra el "firme compromiso con una Administración más ágil, moderna y cercana".

El nuevo sistema permitirá adaptar el padrón a los estándares del Instituto Nacional de Estadística (INE) y facilitará trámites más rápidos, sencillos y accesibles, eliminando desplazamientos innecesarios y aumentando la transparencia en la atención al ciudadano.

Asimismo, la Junta ha dado luz verde al proyecto de mejora de las pistas de voleibol del barrio de Larache, con un presupuesto de 48.000 euros, y ha aprobado el expediente para la adquisición de un vehículo polivalente tipo pickup para Protección Civil, valorado en 70.000 euros.