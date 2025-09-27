Ciudad Real nada a favor del Banco de Alimentos

CIUDAD REAL 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La piscina cubierta del polideportivo Puerta de Santa María ha acogido este sábado una nueva actividad incluida en la programación de la Semana Europea del Deporte, en este caso de la mano del Club de Salvamento y Socorrismo Rhinos de la capital.

La iniciativa ha consistido en 12 horas ininterrumpidas de natación, desde las 9.00 de la mañana hasta las 21.00 horas. Para inscribirse tan sólo hacía falta aportar un kilo de alimentos, ya que evento también tiene un carácter solidario y por ello todo lo recaudado se ha destinado al Banco de Alimentos de Ciudad Real, informa el Consistorio.

La presidenta del club, Lourdes Rodríguez, ha explicado que la actividad está abierta a toda la ciudadanía. "En principio participan los integrantes del club con una calle en la que estarán haciendo relevos de 200, 100 y 50 metros dependiendo de la edad, y luego hay otra calle libre y las que vayan quedando para todo tipo de público, todo el que quiera venir a nadar puede hacerlo o pueden venir a visitarnos, pasar el día y ver qué actividad realizamos".

El concejal de Deporte, Pau Beltrán, ha asistido a la inauguración del evento para, en primer lugar, agradecer al club "que hayan tenido esta iniciativa solidaria en la que se demuestra que el deporte no sólo es salud o alto rendimiento, sino que es algo más, es un eje transversal en la sociedad, es un elemento de cohesión", por lo que ha reconocido que siendo importantes todos los eventos, "este tiene un componente especial".

En representación del Banco de Alimentos, Juan Amador también se ha mostrado tremendamente agradecido con esta iniciativa que sin duda va a servir para que la entidad pueda seguir desarrollando la importante labor que lleva a cabo.

"atendemos aquí a 4.500 familias en un momento en el que hay bastante necesidad, de gente que viene del extranjero y también muchos nacionales".

La actividad, además del club organizador, ha contado con la participación de nadadores de otros clubes de la capital como el CN Ciudad Real y el CN Alarcos, además del equipo de waterpolo y el alumnado de la escuela municipal de natación.