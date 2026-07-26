Ciudad Real recomienda extremar las precauciones ante la posible llegada de humo procedente de los incendios forestales

Varias vacas con el incendio al fondo desde el valle del Tiétar, a 25 de julio de 2026, en Ávila, Castilla y León (España). El incendio forestal de Burgohondo (Ávila) continúa activo y su evolución ha obligado a ampliar las medidas de protección a la pobl - Carlos Luján - Europa Press

CIUDAD REAL 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha informado a la ciudadanía de que, debido a los incendios forestales que afectan a distintos puntos de las provincias de Toledo y Madrid y en función de la evolución del viento, durante las próximas horas podría registrarse la presencia de humo en la ciudad.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Miguel Hervás, ha explicado que, "en estos momentos el Ayuntamiento no ha recibido ninguna comunicación oficial por parte de los organismos competentes que indique una situación de riesgo para Ciudad Real".

No obstante, ha trasladado a los vecinos una serie de recomendaciones preventivas para que, en caso de que el humo llegue a la ciudad, sepan cómo actuar y puedan proteger su salud, especialmente las personas más vulnerables.

Aunque esta situación no implica necesariamente un riesgo grave para la población, sí puede provocar un deterioro puntual de la calidad del aire y ocasionar molestias, especialmente entre las personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, niños, personas mayores, mujeres embarazadas y otros colectivos vulnerables.

Ante esta situación, el Ayuntamiento recomienda limitar las salidas al exterior cuando no sean imprescindibles y evitar la práctica de ejercicio físico al aire libre, así como prestar especial atención a las personas pertenecientes a los colectivos más vulnerables.

También aconseja mantener una adecuada hidratación, bebiendo agua con frecuencia. En caso de tener que permanecer en el exterior, reducir al máximo el tiempo de exposición al humo. Si se presentan dificultades respiratorias, irritación intensa de ojos o garganta o un empeoramiento de patologías respiratorias previas, contactar con los servicios sanitarios.

El Ayuntamiento de Ciudad Real permanecerá atento a la evolución de la situación y trasladará a la ciudadanía cualquier información relevante que comuniquen las autoridades competentes. Asimismo, se recomienda seguir exclusivamente la información difundida a través de los canales oficiales y atender en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

El Ayuntamiento agradece la colaboración y la responsabilidad de la ciudadanía para minimizar los efectos de este episodio y contribuir a la protección de la salud de todos.