Ciudad Real renovará 30 contenedores soterrados en diez puntos de recogida con una inversión de 250.000 euros

El portavoz municipal Guillermo Arroyo. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Ciudad Real ha aprobado la renovación de contenedores soterrados de La Granja, Plaza de Toros y San Antón. La actuación se articula en el PAI Ciudad Real-Impulso Capital, que está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Plurirregional de España 2021-2027, dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (Plan EDIL).

Según ha informado en rueda de prensa el portavoz municipal, Guillermo Arroyo, la iniciativa permitirá renovar al menos 30 de los actuales contenedores existentes en 10 puntos de recogida. Así, ha subrayado que se van a sustituir por una infraestructura más moderna, resistente y duradera que dotará a las áreas de aportación de una mayor seguridad y accesibilidad.

De igual forma, este lunes se ha aprobado la propuesta para la adhesión del Ayuntamiento de Ciudad Real al convenio entre el gobierno central y el autonómico para la prestación de soluciones básicas de la administración digital, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Arroyo ha explicado que con ello se va a avanzar en el objetivo de "hacer la vida más fácil a los ciudadanos", facilitando un intercambio seguro de información entre administraciones y reduciendo trámites burocráticos, lo que permitirá "menos burocracia, mayor coordinación administrativa y mejores servicios públicos".

Por último, la Junta de Gobierno ha aprobado de forma definitiva la convocatoria de ayudas destinadas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, con una cuantía total de 28.000 euros que se han destinado a 101 familias de la capital.