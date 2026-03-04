Ciudad Real repondrá toda la vegetación perdida en las zonas verdes durante el temporal

Concejal de Servicios a la Ciudad y responsable del área municipal de Parques y Jardines, Gregorio Oraá. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Servicios a la Ciudad y responsable del área municipal de Parques y Jardines de Ciudad Real, Gregorio Oraá, ha hecho balance de la afectación que el temporal de las últimas semanas ha tenido en las zonas verdes de Ciudad Real, en las que 358 árboles han sido apeados o talados como consecuencia de las diferentes borrascas que han pasado por el país, una situación que "según me comentan los funcionarios que llevan muchos años en la concejalía", advierte el edil, que "nunca habían visto una afectación tan grande".

Desde el pasado 28 de enero todos los servicios municipales se activaron y dejaron de hacer otras actividades para poder garantizar la seguridad de los ciudadanos en todo momento, en días en los que se registraron lluvias de hasta 80 litros por metro cuadrado y rachas de viento que llegaron a alcanzar los 90 kilómetros por hora, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Todos estos factores tan continuos en el tiempo han hecho que los suelos se humedezcan y reblandezcan y muchos árboles, entre ellos fundamentalmente los pinos, han sufrido más que los demás ya que sus raíces son más superficiales", ha indicado. Y un buen ejemplo de ello se dio en el parque Isabel I de Castilla, una zona que generó mucha preocupación y en la que se llegaron a talar 41 árboles.

Así, ha indicado que si bien es verdad que 358 ejemplares se han visto afectados, a los que hay que sumar 52 ramas grandes retiradas y una veintena de copas rebajadas para quitar peso y disminuir el peligro, también es cierto que se han conseguido conservar 31 árboles que también sufrieron las consecuencias del temporal.

Y otro dato muy positivo es la práctica ausencia de incidencias con daños a terceros, "contamos tres incidencias en vehículos, un pino que se cayó en una casa, pero no ocasionó daños, y en pedanías también hemos tenido algún problema de este tipo, fundamentalmente en Las Casas, donde otro pino cayó sobre una vivienda", explica Oraá.

Otra cifra destacada es la retirada de nada menos que 280 toneladas de madera, a la que se dará un uso de abono o decorativo por parte de la concejalía y también se permitirá la recogida por parte de entidades o colectivos que lo puedan solicitar.

Con todo, el concejal ha anunciado que se va a reponer todo lo que se ha ido cayendo, "estamos estudiando a ver qué especies ponemos, seguramente sean de otro tipo para dar más seguridad o de un crecimiento más lento".

PROYECTO HACKING

En otro orden de cosas, y a preguntas de los medios de comunicación, el concejal de Servicios a la Ciudad ha dado más detalles sobre el denominado Proyecto Hacking, aprobado en Junta de Gobierno Local hace unas semanas y en cuya licitación ya se está trabajando por parte de los técnicos municipales.

Este proyecto "aunque no es la panacea del equilibrio ecológico sí va a aumentar la biodiversidad de la ciudad", explica Gregorio Oraá, "consiste en criar pollos de halcones en distintos puntos elevados de la ciudad para que cojan querencia, lo que se denomina filiopatria, para que tengan su zona de acción y cuando tengan rango de vuelo puedan quedarse en la ciudad y alrededores".

El Ayuntamiento decidirá junto con la empresa que resulte adjudicataria del pliego los puntos donde se instalarán estos nidos, aunque muy previsiblemente uno de ellos sea en los silos del barrio de Los Ángeles, allí habrá además cámaras de vigilancia que permitirán a los ciudadanos ver el crecimiento de estas especies de Halcón Peregrino Brookei.