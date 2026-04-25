Ciudad Real respalda la inclusión en la IV Marcha por el Autismo organizada por Autrade - AYTO CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parque Forestal de La Atalaya de Ciudad Real ha acogido este sábado la IV Marcha por el Autismo organizada por Autrade, una iniciativa ya consolidada dentro del calendario social de Ciudad Real que ha reunido a familias, usuarios, profesionales y vecinos en torno a la sensibilización y la inclusión.

En la actividad han participado la concejal de Servicios Sociales, Aurora Galisteo, y el concejal de Servicios a la Ciudad, Gregorio Oráa. Galisteo ha destacado el respaldo municipal a esta convocatoria, señalando que "por cuarto año consecutivo estamos acompañando hoy a Autrade en esta marcha, en un sitio espectacular de nuestra ciudad como es el parque forestal de La Atalaya".

Asimismo, la responsable municipal ha subrayado que se trata de una actividad "muy importante" porque permite informar, sensibilizar y acercar a la ciudadanía la realidad del autismo, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

También ha trasladado el apoyo del Ayuntamiento a las reivindicaciones de las entidades sociales y ha reclamado una financiación adecuada para su labor. "Es necesario que asociaciones como Autrade cuenten con fondos y con financiación suficiente", ha afirmado.

MÁS DE 360 PERSONAS INSCRITAS EN LA IV MARCHA DE AUTRADE

La respuesta ciudadana en esta edición ha vuelto a ser muy positiva, con más de 360 personas inscritas, una cifra que incluso podría incrementarse al tratarse de una actividad abierta a toda la ciudadanía, y que ha contado con un recorrido de 3 kilómetros por el entorno del Parque Forestal de La Atalaya.

La marcha se ha desarrollado en un ambiente familiar y participativo, con el objetivo de dar visibilidad al autismo, favorecer la convivencia y seguir sensibilizando a la sociedad sobre la realidad de las personas con trastorno del espectro autista y sus familias.

Tras la finalización del recorrido, en la que también han participado concejales del grupo municipal socialista, los asistentes han compartido una comida de convivencia compuesta por migas y limoná, elaboradas por la Federación de Peñas de Ciudad Real, que un año más ha colaborado con esta iniciativa solidaria.

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha agradecido la colaboración de Protección Civil, de los servicios municipales y de todas las entidades participantes, reafirmando su compromiso con la inclusión y el apoyo al tejido asociativo de la ciudad.