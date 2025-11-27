Ciudad Real vivirá su fiesta deportiva de fin de año con una Carrera del Pavo que espera batir récord de participantes

Cartel de la Carrera del Pavo de Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ciudad Real ultima los detalles organizativos para cerrar el año con la popular Carrera del Pavo que alcanza ya su LII edición. Y lo hace con importantes novedades para seguir estimulando la participación en una prueba que se ha consolidado ya como la más importante de cuantas se celebran el 31 de diciembre en la región.

Si el pasado año tomaron parte 1.200 atletas en la prueba absoluta y 2.500 escolares, en esta ocasión el Patronato Municipal de Deportes y la Federación regional de Atletismo esperan batir su récord de corredores. El plazo de inscripción estará abierto hasta las 10.00 horas del día 26 de diciembre, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El concejal de Deportes, Pau Beltrán, ha avanzado las principales novedades del evento que cuenta con un presupuesto total de 35.000 euros, de los que 17.000 se destinan a premios directos: tanto a los primeros clasificados de la prueba absoluta (1.000 euros para los primeros; 500 a los segundos; 300 a los terceros; 250 para los cuartos y 200 para los quintos, tanto en categoría masculina como femenina) como a los colegios (este año se ha incrementado la ayuda para la adquisición de material escolar y, al menos, recibirá cada centro educativo 250 euros en función del número de alumnos que cruce la línea de meta).

Beltrán ha explicado que además se otorgarán premios en categoría Máster y a los primeros clasificados locales. La Carrera del Pavo quiere potenciar también su parte lúdica y por ello se han incrementado los premios a los corredores disfrazados: 100, 75 y 50 euros respectivamente para los tres primeros en modalidad individual o por parejas, y 150, 125 y 100 euros respectivamente para los tres primeros en modalidad grupal (tres o más personas).

Otra de las novedades principales es que se ha retrasado el inicio de las carreras para hacer coincidir su conclusión con las tradicionales Migas de final de año. Las primeras competiciones darán comienzo a las 10.50 horas y la prueba absoluta está prevista a las 12.00 horas. Como ya viene siendo tradicional habrá reparto gratuito de caldo y churros para los asistentes.

IMPORTANTE PARTICIPACIÓN

El presidente de la Federación de Atletismo de Castilla-La Mancha, Olallo Luis Fernández, ha asegurado que el propósito este año es seguir incrementando la participación en la Carrera del Pavo "en calidad y en cantidad" y ha apuntado la posibilidad de contar con al menos tres atletas mundialistas. Fernández ha recordado que ésta es una prueba homologada y que se trata de "la más importante de la región" en el final de año.

Los participantes podrán recoger sus dorsales el día 30 en la sede que la Federación de Atletismo tiene en Ciudad Real y también el mismo día 31 antes de iniciarse la carrera en el Parque Gasset