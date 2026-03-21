Ciudad Real se vuelca con los Hispanos en la antesala del duelo ante Francia

Recepción oficial a la selección española de balonmano. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ciudad Real ya vive el ambiente previo al encuentro internacional de balonmano entre España y Francia que se disputará este domingo en el Quijote Arena con la recpeción oficial celebrada este sábado a la selección española, los Hispanos, en un acto institucional celebrado coincidiendo con el entrenamiento del combinado nacional.

El concejal de Deportes, Pau Beltrán, ha puesto en valor la importancia de acoger nuevamente a la selección nacional, subrayando la gran respuesta del público, con un Quijote Arena que presentará un lleno absoluto. Asimismo, ha agradecido el apoyo institucional que hace posible la celebración de estos eventos en la ciudad, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La cita ha servido para dar la bienvenida a jugadores y cuerpo técnico en su regreso a la capital, en un evento que consolida a la ciudad como sede habitual de competiciones deportivas de primer nivel. El acto ha contado con la presencia de representantes del Ayuntamiento de Ciudad Real y de la Diputación Provincial, que han mostrado su respaldo a la celebración de este tipo de encuentros.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, también ha dado la bienvenida a los integrantes del combinado nacional, a quienes ha trasladado el orgullo de toda la provincia por acoger un evento de estas características.

Durante el acto, al que también ha asistido la presidenta del Club Balonmano Bolaños, Ana Almansa, el presidente de la institución provincial ha saludado a los jugadores, quienes le han sido presentados por el capitán del equipo, el portero toledano Gonzalo Pérez de Vargas. Asimismo, ha tenido ocasión de departir con el manager de la selección española, David Barrufet.

Valverde ha subrayado la "enorme satisfacción e ilusión" que supone volver a tener en Ciudad Real a los 'Hispanos', en un encuentro que, pese a su carácter amistoso, enfrenta a dos potencias históricas del balonmano mundial como España y Francia. "Es un verdadero placer, un orgullo y una satisfacción acoger un partido que refleja la máxima rivalidad entre dos selecciones que han protagonizado grandes duelos internacionales", ha señalado.

En este sentido, ha puesto en valor la gran expectación generada, recordando que las entradas "se han agotado prácticamente en cuanto se pusieron a la venta", lo que permitirá que el Quijote Arena presente un lleno absoluto con más de 5.000 espectadores animando a la selección española, ha informado la institución provincial en nota de prensa.

El presidente de la Diputación ha incidido en que este tipo de eventos son fruto de la colaboración institucional entre la Diputación y el Ayuntamiento de Ciudad Real y ha resaltado la apuesta conjunta de la Diputación y el Ayuntamiento de la capital por atraer acontecimientos deportivos de primer nivel.

En este contexto, ha avanzado la continuidad de esta línea de trabajo con nuevos compromisos deportivos, como la celebración en el mes de noviembre de un torneo internacional con la selección española femenina, las 'Guerreras', en Puertollano, y la acogida de encuentros de la Copa del Rey de Balonmano, que reunirá a los mejores equipos del panorama nacional junto a la Copa del Rey Junior. "Será una auténtica fiesta del balonmano y del deporte en nuestra provincia", ha dicho.

NOTABLE EXPECTACIÓN

El partido frente a Francia, una de las grandes potencias del balonmano internacional, se presenta como uno de los principales atractivos deportivos del fin de semana, generando una notable expectación entre la afición.

Además, esta cita coincide con otros eventos destacados en la ciudad, lo que está contribuyendo a una alta ocupación hotelera y a una intensa actividad en sectores como la hostelería y el comercio, reforzando el impacto económico y social del deporte en Ciudad Real.

El encuentro del domingo contará también con un espectáculo de luces y sonido, configurando una jornada festiva en la que se espera una gran implicación del público para animar a la selección española.

Desde el Ayuntamiento se invita a la ciudadanía a participar de este ambiente deportivo y a respaldar a los Hispanos en un partido que volverá a situar a Ciudad Real en el foco del balonmano nacional e internacional.