La ciudadanía de C-LM se echa a la calle por el derecho a la vivienda y hacia la huelga general: "No podemos más"

Manifestación por la vivenda en Toledo - EUROPA PRESS

TOLEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas, sin que hayan trascendido aún datos oficiales de la Delegación del Gobierno y de los organizadores, se han manifestado este sábado en Castilla-La Mancha reclamando su derecho a la vivienda y por la huelga general, un día después de que el Congreso de los Diputados haya tumbado los dos decretos de vivienda.

En la manifestación de Toledo se han podido leer carteles como 'Nuestro alquiler, tu paguita', 'Contra el rentismo, lucha y socialismo' o 'Casas para vivier y no para especular'. Además, los manifestantes han gritado lemas como "Toledo será la tumba del rentismo", "El próximo desahucio que sea en la Zarzuela", "La lcuha es el único camino", "Vivienda social, derecho universal" o "Tiene solución, buitres a prisión".

La marcha ha partido desde la Plaza de Zodocover y ha concluido en la Plaza del Ayuntamiento donde todo el mundo ha sacado sus llaves en señal de protesta, coincidiendo además con una boda en el Consistorio capitalino a cuyos novios los manifestantes les ha gritado "Sin casa esos no se casan".

Ha sido la portavoz de la Unión Popular de Inquilinos de Toledo, África Alonso, quien ha indicado en declaraciones a los medios que está manifestación tiene lugar por el hartazgo ante la inacción de la clase política por el problema de la vivienda. "Venimos aquí a reclamar que esto no puede ser, que el pueblo no lo va a permitir y que las calles se llenen.

Pese a que los decretos fueron rechazados en el Congreso, la portavoz de la Unión Popular de Inquilinos ha afirmado que la esperanza del colectivo "está intacta" y como prueba de ello ha puesto toda la gente que se ha manifestado este sábado tanto en Toledo como en más de 50 ciudades de todo el país.

Ha apuntado Alonso que se está trabajando en movilizaciones de cara a una huelga general y que desde la Unión Popular de Inquilinos tiene intención de reunirse con los sindicatos para tal motivo.

En concreto para Toledo, el colectivo pide que se declare de una vez la ciudad zona tensionada para que se pare la subida de los alquileres, la expropiación de los alquileres de uso turístoco para que se vuelvan a emplear para que los vecinos puedan vivir o que se haga un plan de vivienda "real" y no que se confíe otra vez en la gestión público-privada.

Asimismo, solicita que se haga un plan de vivienda social "decente" y que se ponga una solución "de una vez a todas" a los problemas que están teniendo los vecinos de la calle Río Yedra de la capital regional y que se les condene la deuda.

Preguntada por si llevarán a cabo otras acciones, además de esta manifestación, Alonso ha indicado que el la Unión Popular de inquilinos se centra por ahora en la protesta de este sábado y en preparar la huelga.

EN EL RESTO DE C-LM

Las manifestaciones se han sucedido en varias capitales de provincias de Castilla-La Mancha. Así, en Albacete la marcha ha partido desde la plaza Gabriel Lodares, en Ciudad Real se ha convocado una concentración en la Plaza Mayor y en Guadalajara la manifestación ha sido esta mañana desde la Plaza del Ayuntamiento. En Cuenca habrá este domingo una concentración en la Plaza de España.

El sindicato de inquilinas de Guadalajara ha afirmado en sus redes sociales que han sido miles las personas que han participado esta mañana en la manifestación por la huelga general de la vivienda, tras una pancarta en la que se podía leer 'Ni salarios por los suelos, ni viviendas por las nubes'.

Desde la capital guadalajareña han gritado soflamas como "No nos callarán, o cae el rentismo o caen los gobiernos" y han reclamado la intervención del mercado inmobiliario y el control de precios, la paralización de desahucios, la expropiación de vivienda de especuladores y fondo buitres y contratos indefinidos de alquiler.

Mientras, en la manifestación convocada en Albacete por Iniciativa Ciudadana se ha desarrollado tras una pancarta en la que se podía leer 'Vivienda para vivir, no para especular', con pancartas como 'Cambio riñon por 4º derecha', 'Vivienda para vivir, no para especular', 'Vivienda digna y accesible' o 'La vivienda es un derecho'.