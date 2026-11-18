Archivo - Copa Mundial de la FIFA 2026. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

TOLEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los ciudadanos podrán contemplar de cerca la Copa del Mundo que ganó la Selección Española de Fútbol el pasado mes de julio en Nueva York desde el próximo lunes, día 23, en el Palacio de Fuensalida de Toledo.

En declaraciones a los medios desde Bruselas, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que la sede del Gobierno regional mostrará la Copa del Mundo desde el lunes.

"Es un regalo que nos hace la Federación Española de Fútbol y a la que quiero agradecer de corazón este detalle con Castilla-La Mancha", ha expresado García-Page.