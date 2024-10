CLM insta a Gobierno a explicar con más concreción por qué se ha llevado a cabo la reforma que convalida penas a etarras

TOLEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha instado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez a explicar "con más concreción" por qué se ha llevado a cabo la reforma que convalida penas a etarras y "si realmente es necesaria".

Preguntada por este asunto en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno esta semana, Padilla ha subrayado que hay muchas leyes que se tramitan en el Congreso de los Diputados y en el Senado y que el conjunto de la ciudadanía se entera "cuando ya tiene consecuencias". "Hasta la oposición se ha dado cuenta después", ha incidido.

Según ha comentado, la información que ha llegado al Gobierno de Castilla-La Mancha es que se trata de "una transposición de la Unión Europea" y que, además, la propia UE marcó una salvedad sobre los delitos de terrorismo en España. Por lo tanto, ha pedido al Gobierno explicar "con más concreción" por qué se ha llevado a cabo esa reforma y si realmente es necesaria. "Yo de lo que he escuchado no me termina de quedar claro y por lo tanto no puedo opinar más".

Sobre el hecho de que el toledano José Manuel Velasco sea uno de los diputados del PP que participaron en la tramitación parlamentaria de la ley sobre intercambio europeo de antecedentes penales que beneficia a presos de ETA y que algunos dirigentes del PP estén pidiendo su dimisión para atajar la crisis por el error, Padilla no ha querido entrar en las decisiones que tienen que tomar los partidos a nivel interno. "Ellos verán quién es quien tiene que dimitir y si tienen que dimitir".

"Si se aplicara lo que el señor Núñez dice en Castilla-La Mancha respecto a los que votan cosas que a él no le gustan, pues el señor Núñez probablemente sería uno de los que esté pidiendo esa dimisión. Pero, insisto, nosotros no valoramos si lo tienen que hacer o no. Es una cuestión del Partido Popular", ha respondido.

Dicho esto, Padilla ha afeado al PP por justificar su error diciendo que les han engañado. "Es bastante lamentable porque nadie se cree que se haya producido de esa manera. O están mintiendo o están demostrando que no se estudiaron los temas o que no fueron capaces de entender lo que estaban aprobando".

"Pero más lamentable, sobre todo, si cabe, es el hecho de que el Partido Popular siga usando el terrorismo de una manera tan mezquina como lo hace", algo que, según apunta, las propias víctimas del terrorismo comparten.