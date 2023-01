CLM no está preocupada por las alegaciones que puedan hacer Murcia y Valencia: "No se puede abusar más del Tajo"

Pide a Núñez que dé su opinión ante los "insultos" que está recibiendo Page de los regantes de comunidades autónomas limítrofes



CIUDAD REAL, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha asegurado este jueves que el Ejecutivo de Emiliano García-Page no está preocupado por las alegaciones que puedan presentar los gobiernos de Murcia y Valencia ante el Consejo de Estado por el trasvase Tajo-Segura.

"No se puede ya abusar más del Tajo, no se puede abusar más de Castilla-La Mancha, y no se puede pensar más que ésta es una tierra de paso por la que el agua solo debe pasar para tener su objetivo final en otras tierras", ha subrayado la portavoz del Gobierno castellanomanchego a preguntas de los medios en Ciudad Real.

Esta forma de pensar es "una mentalidad centralista" perteneciente a otra etapa que "no era la democrática que vivimos hoy", y, según ha dicho, "tenemos que superar esa manera de pensar también porque la realidad del cambio climático nos está poniendo en nuestro sitio".

Dicho esto, ha insistido en que al Gobierno de Castilla-La Mancha no le preocupan las alegaciones que se puedan hacer desde Murcia o Valencia porque, según ha recordado, ya hay sentencias del Tribunal Supremo estableciendo que debe haber un caudal ecológico. "Nos preocupaba mucho más cuando estábamos dando la batalla jurídica que duró muchos años", ha rememorado Blanca Fernández.

Dicho esto, ha comentado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto decenas de recursos a esos trasvases, que "la mayoría no han sido tenidos en cuenta" porque, según ha apuntado, "aunque no respetaban los derechos a nuestro modo de ver de Castilla-La Mancha para desarrollarse en torno a su agua, sí respetaban una legalidad que era cuestionable, pero que era legalidad", ha incidido.

SENTENCIAS

Sin embargo, con esas sentencias recurrentes del TS, "la realidad ha cambiado". "Es evidente que hay que cumplir la directiva marco del agua, es evidente que el río Tajo está en una situación muy delicada en este momento, y es evidente que hay que preservar sus caudales ecológicos y, además, desde Castilla-La Mancha lo hemos hecho con generosidad" ya que, según ha manifestado, "podríamos haber exigido que se cumplieran los caudales ecológicos tal cual dicen las sentencias al día siguiente", pero, sin embargo, "hemos pactado con el Gobierno de España un periodo transitorio porque entendíamos que hay que darle tiempo al Levante a buscar otras alternativas".

Ahora, ha apostillado Fernández, "ya podemos decir que, de aquí a un periodo de tiempo medio, vamos a tener unos caudales ecológicos que pueden garantizar que el río Tajo vuelva a ser un río realmente y no un arroyo que sobrevive desgraciadamente por la aportación de agua residual de Madrid, que lamentablemente es la situación que tenemos en mucha parte del año en este momento en Castilla-La Mancha".

Ha aprovechado estas palabras para pedir al resto del gobiernos autonómicos que se sienten interpelados, que "no consideren que Castilla-La Mancha ha querido librar una batalla contra nadie; nada más lejos de la realidad", ha destacado.

"El Gobierno de Castilla-La Mancha no quiere que le vaya mal al campo en ninguna parte de España y, desde luego, no quiere que le vaya mal en Murcia ni en Alicante ni en Almería", ha señalado.

No obstante, sí que ha pedido a esos territorios que hagan una planificación hídrica que permita que sus regadíos sean sostenibles "no solo hoy, sino mañana".

INSULTOS A PAGE

Finalmente, ha pedido al presidente regional del PP, Paco Núñez, que dé su opinión ante los "insultos" que está recibiendo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de los regantes de comunidades autónomas limítrofes.

"Parecería razonable que hoy Paco Núñez diera su opinión sobre si García-Page se merece que se le insulte por parte de los regantes de otras tierras por haber defendido el interés general de nuestra tierra, por haber defendido el caudal ecológico del Tajo y haber defendido que en Castilla-La Mancha tenemos derecho a desarrollarnos en torno a nuestro agua".

A su juicio, "es importante que el líder de la oposición no se calle, ya que se calla permanentemente frente a los líderes de su partido, que apuestan claramente por el agua para Murcia o el agua para el Levante, y no rechista, al menos que pueda afearle a esas personas que se dedican a insultar al presidente de Castilla-La Mancha solo por el hecho de defender lo que es su obligación por otra parte, que es defender a esta tierra", ha concluido.