Un grupo de personas a bordo de un cayuco llegan a puerto escoltados por Salvamento Marítimo, a 23 de noviembre de 2026, en El Hierro, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press

GUADALAJARA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido al Ministerio de Infancia que revise los datos de los menores que llegan a la región por otras vías, al considerar que algunos ya figuran contabilizados en otras comunidades autónomas pese a que es la región castellanomanchega la que finalmente les presta atención.

Según ha explicado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, se trata de menores que proceden de otros territorios y que llegan a los hogares de protección de la región después de abandonar los centros en los que se encontraban. "No podemos dejar a ningún menor en la calle", ha afirmado, reclamando que esos casos también se computen correctamente.

La consejera ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios antes de participar en las XXX Jornadas Informativas de Mayores organizadas por la Federación Alcarreña de Jubilados y Pensionistas, donde ha avanzado que la comunidad tiene previstas nuevas llegadas durante noviembre y diciembre, con fechas ya fijadas, en respuesta a las solicitudes de traslado recibidas desde Ceuta y Canarias.

No obstante, ha rechazado que se puedan realizar traslados masivos sin tener en cuenta la capacidad de acogida y las necesidades de atención individualizada.

La titular regional de Bienestar Social ha insistido en que la comunidad autónoma no se opone a la acogida, pero considera imprescindible que exista una financiación adecuada para garantizar los derechos de los menores y evitar que el traslado de personas de unos territorios a otros termine trasladando también los problemas de capacidad de sus sistemas de protección.

Ha abundado en que Castilla-La Mancha no puede ampliar la acogida de menores migrantes no acompañados sin una financiación suficiente del Estado, al encontrarse los recursos de protección de la región por encima del 100% de ocupación y carecer de fondos para habilitar nuevas plazas.

García Torijano ha defendido que Castilla-La Mancha está atendiendo a los menores que le son trasladados desde otras comunidades autónomas, en función de sus posibilidades económicas y de la ocupación de sus recursos, pero ha insistido en que estas llegadas deben producirse de forma "planificada" y con garantías para los derechos de los niños y niñas.

"En algunos casos nos vienen con 12 años y están hasta los 18", ha apuntado, para reclamar una mayor aportación económica del Gobierno central que permita sostener la atención durante el tiempo que los menores permanezcan en el sistema de protección regional.

La consejera ha recordado que el Ejecutivo regional esperaba que a finales de año se produjera un nuevo refuerzo de la financiación estatal, algo que, según ha señalado, todavía no se ha materializado. "No sabemos qué va a pasar".