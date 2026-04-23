CLM visibiliza la realidad lésbica y aboga por desterrar estereotipos que discriminan doblemente a las mujeres lesbianas

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha conmemorado en Cuenca el Día de la Visibilidad Lésbica. - JCCM

CUENCA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha conmemorado el Día de la Visibilidad Lésbica haciendo un llamamiento a "romper" con los estereotipos que se "ceban" con las mujeres homosexuales, apostando por la visibilidad y por la interseccionalidad.

El acto, celebrado en la sede de la Delegación de la Junta en Cuenca, con la participación de varias asociaciones LGTBI de la región, ha estado presidido por la consejera de Igualdad, Sara Simón, quien ha lamentado que las mujeres lesbianas han sido "cosificadas" y "erotizadas", recordando que sufren "dobles discriminaciones por ser mujeres y por su orientación sexual".

Según informa el Gobierno regional, la consejera ha remarcado la importancia de "visibilizar a las mujeres lesbianas" para que "de la misma manera que se ha avanzado mucho y se han normalizado las relaciones entre hombres, muy presentes ya no solo en el día a día sino también en la ficción cultural, en la publicidad y poco a poco en el deporte, las mujeres lesbianas también estén reconocidas y representadas".

En este sentido, la titular de Igualdad ha reiterado el compromiso del Gobierno regional con el desarrollo normativo de la Ley de Diversidad Sexual, para ampliar y consolidar derechos, pero también para "luchar contra cualquier discurso de odio", recordando medidas como la inminente constitución de la Comisión de Diversidad y el Consejo LGTBI, la ampliación del SAI LGTBI a todas las provincias o los actos para visibilizar fechas clave como la del próximo 26 de abril, Día de la Visibilidad Lésbica.

De igual modo ha aludido a un importante "hito" como fue "recuperar uno de los principales derechos fundamentales para las mujeres lesbianas como el acceso a la reproducción asistida para poder ser madres si así lo deseaban, que Cospedal eliminó en nuestra región".

Junto a interpretaciones musicales de Noelia Aroca y a la lectura de piezas literarias de la autora Silvia Cuevas, el acto ha planteado un coloquio abierto al público asistente, que ha girado en torno a la necesidad de visibilizar la realidad lésbica.

En él han intervenido mujeres como María Teresa Fernández, profesional vinculada al servicio público municipal y activista LGTBI; Laura Rubio, profesional del ámbito sociosanitario, emprendedora e impulsora de espacios LGTBI y la propia Silvia Cuevas, mujer migrante, escritora y poeta con una amplia trayectoria internacional, además de referente cultural y feminista.