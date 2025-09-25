Clubes y sociedades anónimas deportivas de máximo nivel podrán solicitar desde este viernes ayudas de la Junta

TOLEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha convocado subvenciones de apoyo a clubes y sociedades anónimas deportivas de máximo nivel de Castilla-La Mancha para la temporada 2024/2025. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, contados desde este viernes.

Así consta en la resolución de dicha consejería que publica en su edición de este jueves el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, en la que se indica que el presupuesto total previsto para esta convocatoria es de 1.300.000 euros.

Serán subvencionables, con carácter general, los gastos que hayan generado las entidades beneficiarias como consecuencia de su participación en competiciones deportivas oficiales de categoría nacional, siempre que correspondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, tengan una relación directa y necesaria con el desarrollo de la misma y se realicen entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025.

Para los deportes individuales cuya temporada se desarrolle dentro de un solo año natural, serán subvencionables los gastos que se hayan producido en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025.

Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario disponible en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la dirección https://www.jccm.es.