CMM presenta 'Bonica del tó', el nuevo concurso que busca a la ovejamás bonita de la región

ALBACETE 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha Media ha presentado este lunes en la carpa que tiene instalada en la Feria de Albacete la que será una de sus grandes apuestas para esta nueva temporada. Se trata de 'Bonica del tó', un concurso innovador que busca a la oveja más "bonica" de la región.

Tal y como ha explicado su presentadora, Julia Rubio, el objetivo principal es poner en valor las razas autóctonas de la comunidad: la manchega, la talaverana y la alcarreña y que guardan cualidades únicas para producir algunos de los grandes productos de la gastronomía castellanomanchega, como el queso o el cordero. "El objetivo de este talent es apoyar al sector ganadero, apoyar a la oveja de Castilla-La Mancha. Una oveja tiene todo lo bonico que tiene la región", ha dicho Rubio durante la presentación.

Se desvela, por tanto, una de las grandes incógnitas de las últimas semanas y que responde a la campaña que la televisión pública ha iniciado este verano buscando respuesta a la pregunta "¿qué más cosas bonicas tiene CLM?"

Castilla-La Mancha Media anima a los ganaderos a que participen en este concurso con sus mejores ejemplares ovinos. La primera fase comenzará este martes 9 de septiembre a las 12.00 horas. A partir de ese momento, todos los interesados podrán leer las bases del concurso en la web de CMM y enviar fotos o un vídeo presentación de no más de 5 minutos con sus candidatas, indicando su nombre artístico y mostrando el entorno, la familia, el lugar de origen. Todos estos serán detalles que se tendrán en cuenta a la hora de la selección.

Las candidaturas podrán enviarse por correo electrónico a bonicadelto@cmmedia.es a través de enlace de descarga o al número de Whatsapp 652 361 045 hasta el 23 de septiembre a las 12.00 horas, según ha informado el ente público en nota de prensa.

Será entonces cuando los usuarios, a través de la página web de CMM, como de las redes sociales, podrán elegir a sus 8 candidatas. Las elegidas se convertirán en concursantes, a las que se irán conociendo a lo largo del programa hasta elegir a la mejor por votación popular.

La presentación se ha incluido dentro del programa de actividades de la carpa de CMM en la Feria de Albacete y se ha emitido en directo por CMMPlay. Julia Rubio y la periodista Amparo de Aguilar, conductora del espacio 'Amparanimals', han sido las encargadas de conducir el acto que ha contado con la colaboración de varios de los asistentes. Una de ellas ha sido Laura Martínez Maínez, ganadera de San Clemente, quien ha contado cómo fueron sus inicios, cómo han innovado a lo largo de los años y cuál es su día a día. A ella se ha unido Ricardo Ortega, perteneciente a la ganadería Hermanos Ortega de Albacete, toda una institución en la provincia y que ha apostado desde siempre por los productos de proximidad.

Para terminar, Rubio y Aguilar han charlado con el presidente de la Denominación de Origen de Queso Manchego, Antonio Martínez, quien ha definido esta iniciativa de CMM como "muy buena porque va ayudar a mostrar una profesión tan de la tierra como es la de ganadero a la población de Castilla-La Mancha y a la población urbana. Y que mejor manera que hacerlo a través de la televisión para que puedan ver el trabajo de los ganaderos, el día a día y lo maravillosas que son las ovejas de CLM".

Además, Martínez ha querido afirmado que desde el sector "estamos muy contentos con este programa y animamos a todos los ganaderos a participar". Y es que 'Bonica del tó' no sería posible sin el apoyo del sector ganadero de Castilla-La Mancha, quien ha colaborado desde el primero momento para que este proyecto salga adelante.

Con este formato, se pretende, además de potenciar y visibilizar uno de los sectores más importantes de la región, tanto a nivel económico como social, dar una visión moderna y actual del sector y cómo este se ha ido adaptando a los nuevos tiempos gracias al relevo generacional.

'Bonica del tó' permite al espectador no solo conocer a la oveja más bonita de Castilla-La Mancha, sino a todos los que son esenciales para la existencia del sector y que también tienen su reflejo en la cultura y tradiciones castellanomanchegas.