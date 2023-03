CMMedia apuntala su retransmisión de Turbas para agrandar la imagen de marca una de las más procesiones icónicas de C-LM

40 profesionales, 12 cámaras y 3 kilómetros de cable, las cifras de uno de los directos más complicados del Ente



CUENCA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Esta próxima Semana Santa CMMedia volverá a desplegar todo su potencial para retransmitir la procesión conquense del Camino del Calvario, más conocida como Las Turbas, un evento que ha marcado al Ente público convirtiéndose en uno de los programas en directo más complicados desde el punto de vista técnico pero a la vez más bellos y representativos de la región y de la cadena, que en una ocasión como esta tiene la oportunidad de ofrecer un servicio público mostrando a toda Castilla-La Mancha y al mundo una de las mayores representaciones de la Semana Santa de la región.

Así lo han explicado a Europa Press varios de los profesionales del Ente público que, desde distintos ángulos, son protagonistas de esta retransmisión, de una complejidad técnica extrema, lo que la convierte en un reto para todos los que participan en ella.

Tal y como recuerda el jefe de Producción, Manuel Parras, todo comenzó en el año 2016, un año "importante para Cuenca" en el que había "varios aniversarios importantes", lo que les hizo plantearse cómo sería "retransmitir una procesión que nunca se había retransmitido, que tiene un recorrido larguísimo, con 400 años de historia, posiblemente la más emblemática de Castilla-La Mancha y una de las grandes procesiones de toda España". "Era una responsabilidad y un reto enfrentarte a un evento de estas características", ha apostillado.

Una vez tomada la decisión, comenzó un proceso, que debe repetirse cada año, de búsqueda de localizaciones, una labor de gran dificultad ya que en la zona en la que se desarrolla el cortejo "todo es muy complicado". "Cuando te planteas que vas a hacer una retransmisión lo primero que se te viene a la cabeza es dónde vas a colocar las cámaras y los practicables, por ejemplo. Y cuanto te pones a localizar te das cuenta de que no puedes poner ningún practicable porque todo es susceptible de chocar con la multitud", señala Parras.

Por ello, los encargados de la organización debieron ponerse manos a la obra buscando balcones y convenciendo a vecinos para que dejasen poner en sus casas las cámaras de CMM y para pasar los cables por los balcones y que así el cableado no tropezase con la propia procesión. "Una cosa tremenda", comenta.

En concreto, hasta un total de 40 personas trabajan en esta retransmisión en directo, un despliegue que cuenta con otras grandes cifras como las 12 cámaras que se utilizan o los tres kilómetros de cable que los profesionales deben desplegar para cubrir el máximo recorrido posible, según explica la delegada de CMM en Cuenca, Trini Saiz.

"Cuando me dijeron que íbamos a hacerla ni me había planteado que era posible por las dificultades. Ese año, que fue un éxito, lo que hicimos fue darnos cuenta de qué posibilidades había para llevar a los hogares de Castilla-La Mancha una procesión que era muy conocida pero de la que no se conocía la esencia y cómo funciona. Aquel año fue una locura", detalla.

RETOS A FUTURO

Sin embargo, a pesar de las dificultades el realizador David Rojas sigue marcándose como reto cada año "abarcar más recorrido" de la procesión, "intentar enseñar un poco más" y así acercarse a "la fantasía de completar todo el recorrido completo y mostrar más puntos de vista".

Rojas destaca que tanto trabajo previo, más el hecho de que sea una retransmisión en directo y el propio calado que tienen Las Turbas, hacen que los momentos previos al inicio del programa sean "tensos". "Después de llevar tantos años parece que está todo controlado pero hay una tensión necesaria para que salga bien", ha señalado.

Una búsqueda de mayor recorrido que Parras completa con otra, su afán por encontrar "el balcón perfecto" en el que instalar una cámara que proporcione la mejor imagen.

"Tenemos unos balcones que funcionan muy bien pero siempre aspiramos a conseguir uno mejor aún para sacar un plano más bonito aún y más como tú lo tienes en la cabeza", señala, apuntando que cada año siempre hay "alguna cosita nueva", que en el caso del año pasado fue una cámara inalámbrica en la zona de San Felipe Neri que dejó unos planos "súper bonitos".

Todo ello en conjunción con el progreso de la tecnología, añade Trini Sáiz, que aboga por adaptarse a los nuevos recursos técnicos para ponerlos "al servicio de las necesidades y las audiencias", que en estos ocho años "han demostrado que la gente quiere ver este tipo de tradiciones y que a la gente la Semana Santa le interesa y tradiciones como esta tienen una demanda".

LAS TURBAS, PIONERA PERO NO LA ÚNICA

Aunque el inicio de la retransmisión de Las Turbas fue el comienzo de esta andadura, la directora general de CMM, Carmen Amores, ha hecho hincapié en que "toda la Semana Santa" de la región está en los planes del Ente público, ya que para ella CMMedia y la Semana Santa son "la pareja perfecta, el Ente público ocupándose de una representación tan popular y culturalmente importante".

"Siempre la atendemos, intentamos equilibrar la atención hacia unas y otras", ha comentado, aunque admite que la "espectacularidad y tradición" que tienen Las Turbas hacen que la procesión conquense sea fija en la programación de la televisión pública, ya que fue con ella con la que "se inició un camino que no se había hecho antes y que ha sido una experiencia muy gratificante".

Amores recuerda el primer año que se retransmitió la procesión, "nada más llegar" ella a CMMedia, en el que estuvo presente en Cuenca y fue testigo del agradecimiento de los conquenses, que podían ver su procesión por la televisión ya que "las horas no son buenas", algo que agradeció especialmente la gente mayor.

La directora general de CMM se marca como reto agrandar el elenco de lugares de la región que aparecen en la Semana Santa de CMM y así "reflejar la mayor parte de todos los acontecimientos que suceden, a cada cal más importante".

"Las Turbas es una procesión con historia y conocida fuera, pero hay innumerables acontecimientos y cofradías muy interesantes como para estar reflejadas en la televisión pública", ha apostillado.