CNU resuelve su crisis por la postura ante el Plan X Cuenca con la dimisión de Matarranz y la permanencia de Payán

CUENCA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La agrupación de electores Cuenca Nos Une, que llegó a ser socio de Gobierno de Dolz durante los dos primeros años de legislatura, ha resuelto su crisis interna provocoada por las posturas encontradas a favor y en contra del plan XCuenca tras la dimisión de Dámaso Matarranz y la continuidad de Anabel Payán en las filas de la formación.

Tras mostrar estos dos ediles una postura en contra al plan XCuenca, se abrió un cisma interno, en la que el líder Isidoro Gómez Cavero llegó a dar un ultimátum: "o Matarranz o yo". Tras una votación interna, cuatro concejales decidieron retirarle tanto la portavocía como la liberación a Matarranz, por lo que abandonó el pasado viernes el grupo municipal e irá al próximo pleno como concejal no adscrito, después del cual dimitirá definitivamente como miembro de la corporación.

La otra concejal que votó en contra en el pleno de diciembre del plan XCuenca, Anabel Payán ha asegurado que "de momento" va a continuar en la formación votando siempre "a favor de Cuenca, la ciudad y la provincia", mientras que el ya concejal no adscrito Dámaso Matarranz ha abandonado la formación con su dimisión "porque cree que ya no es útil", al considerar que tras casi 3 años de trabajo en el Consistorio "Cuenca sigue en UCI".

Así lo han puesto de manifiesto ambos concejales este martes en una rueda de prensa en la que cada edil ha explicado los motivos que, en el primer caso, le han llevado a continuar en la agrupación de electores" y, en el segundo caso, ha dimitir como concejal de la formación y, después de pleno de este jueves, a abandonar definitivamente la política municipal como concejal de la corporación local.

En el caso de Payán, ha confirmado que va a seguir en la formación tras los últimos acontecimientos a raíz de votar tanto ella como Matarranz en contra del proyecto xCuenca en el pleno municipal de diciembre, una votación que llevó a la destitución como portavoz de Matarranz y que ahora va a abandonar el pleno.

En este sentido, la concejala ha asegurado que va a continuar ligada a Cuenca Nos Une. "Las discrepancias ocurren", ha indicado, "pero voy a continuar con mi acta dentro de CNU", ha asegurado, a lo que ha añadido que "apoyó el tren", lo seguirá haciendo, mostrándose a favor de que lleguen inversiones a la ciudad "pero sin que se tengan que arrancar las vías del tren".

Unas discrepancias a nivel interno sobre el tren que, como ha indicado la edil, "ocurren en todos los partidos y hay que sumar, crecer", por lo que "de momento" va a mantener su acta de concejal dentro del grupo.

En futuras votaciones que tuvieran que ver con el bien común votará "siempre a favor de la ciudad", y Payán ha incidido en que su voto "va a ser respetuoso con el de los votantes, así lo manifestó, así pidió el voto en campaña electoral y así se creó el proyecto de Cuenca Nos Une".

"Mi vocación es servicio público a mi ciudad, a los conquenses y a la provincia en lo que se refiera al tren, que ha sido una antes y un después en la situación como concejales", ha subrayado la todavía edil de CNU.

MATARRANZ: "ME APRIETAN DE NARICES PARA DIMITIR"

Por su parte, el concejal que ya ha abandonado la formación irá al próximo pleno del jueves 27 como un concejal no adscrito, que sería como un sexto grupo político, para poder "despedirse de los ciudadanos", ya que una vez que concluya la sesión, presentará su renuncia al acta de concejal".

"Yo no podía ya seguir defendiendo, y con mi voto menos todavía, que el plan XCuenca se quisiera concretar", ha defendido, por lo que ha apostado por "un tren moderno, un tren funcional, aunque sea para quince personas de momento, porque lo que está en juego no es lo que sucede hoy, es el mañana, y ante esta realidad, mi respuesta obedece a un convencimiento, y es un ejemplo demostrativo donde todo el mundo dice que aquí no dimite nadie".

Por esa postura ha aseverado que está "incentivado a dimitir, me aprietan de narices, pero dimito". "No me defiendo en los tribunales, enseño el camino", ha proseguido, a lo que ha añadido que, si no es útil, se va a ir "a intentarlo desde otro sitio".

Este, a juicio de Matarranz, "es el ejemplo de lo que deberían seguir otros concejales". "El ser útil o no serlo no está en decirlo, está en lo que sucede en la calle, en una ciudad que hace 2 años y medio estaba en la UCI --en referencia al que fue el lema de campaña electoral de Isidoro Gómez Cavero--, y sigue en la UCI, y sino los ciudadanos sois soberanos de verlo".

Del mismo modo, ha relatado que en su andadura como portavoz de CNU "ha habido montones de discrepancias, porque en un trabajo leal de mantener una conexión, una imagen de unidad, me ha tocado comulgar con ruedas de molino y defender un voto del que no era corresponsable, pero si se llega a un consenso y a una imagen de unidad se hace sin problema", ha defendido.

"El hecho del tren tiene una trascendencia tal que hace imposible seguir en la formación", ha asegurado el concejal no adscrito, quien ve en todo este asunto "una campaña del PSOE y un tremendo esfuerzo por convencernos de que no merecemos un futuro mejor", porque a su modo de ver, "está en juego el corredor de actividad entre Madrid y valencia pasando por Cuenca, y es que podamos abrirnos y tener una oportunidad de generar actividad al margen de Albacete".

Además, ha elucubrado con que en el pleno de este jueves estaba previsto hablar del protocolo del proyecto XCuenca y de otro protocolo para los remontes mecánicos al Casco Antiguo de Cuenca, por lo que no había dimitido para poder explicar su punto de vista, "pero finalmente el protocolo del tren no se va tratar, no sé si por no verse comprometidos", ha narrado.

Tras la marcha de Matarranz del grupo municipal ahora su puesto debería recaer en el noveno puesto de la lista que presentó Cuenca nos Une a las elecciones municipales. En este caso, sería la funcionaria de la administración de justicia, Olga Martínez, quien podría acceder a la corporación municipal una vez Matarranz dimita formalmente de su acta de concejal.