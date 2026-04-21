Colectivo Bruxista recupera una obra inédita del conquense Quico Rivas sobre la contracultura sevillana de los 70

Portada del libro de Quico Rivas, inédita y recuperada por Colectivo Bruxista - COLECTIVO BRUXISTA

CUENCA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La librería Traficantes de Sueños, ubicada en la madrileña calle Duque de Alba, será el escenario en el que el próximo sábado, 25 de abril, se presente la novela 'Lo que dura una canción', obra inédita de Quico Rivas (Cuenca, 1953), fallecido en 2008, que ofrece retrato de la contracultura sevillana de finales de los 70.

Tal y como informa en nota de prensa la editorial Colectivo Bruxista, responsable de la recuperación de esta pieza que verá la luz por primera vez, el acto tendrá lugar a las 12.30 horas con la participación del escritor Fran G. Matute, responsable de la edición del libro; junto a Inés Molina y Oliver Mancebo.

Escrita en 1980 y nunca publicada hasta ahora, la obra recupera una voz vinculada a la crítica de arte, la música y los movimientos culturales alternativos.

Tras la presentación, la jornada continuará con una fiesta de celebración en horario de tarde en el local 'La Noche Boca Arriba' (calle Salitre, 30), con sesiones de DJ a cargo de Luis de la Jara, Colby DJs, Alba Acrilyc y miembros del Colectivo Bruxista.

El lanzamiento se enmarca en la línea editorial de Colectivo Bruxista, centrada en la recuperación de obras vinculadas a subculturas y márgenes culturales.