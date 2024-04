El Colegio de Abogados de Ciudad Real exige a Justicia el pago de 417.211 euros por el Turno de Oficio de tres meses

CIUDAD REAL, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Ciudad Real ha exigido al Ministerio de Justicia el pago "inmediato" del Turno de Oficio de los meses de noviembre y diciembre de 2023 y enero de 2024 que adeuda a los colegios de abogados de las Comunidades Autónomas cuyas competencias en materia de Justicia le corresponden.

En el caso de los abogados y abogadas del Turno de Oficio de Ciudad Real el impago asciende a un total de 417.211,93 euros brutos.

"No puede admitirse en modo alguno que año tras año, respecto a los meses de noviembre y diciembre, se incumpla el pago mensual del Turno de Oficio establecido en el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por Real Decreto 141/2021, y el pago de dichos meses se demore hasta finales de marzo, principios de abril o, como en el presente año, aún no se haya abonado", ha denunciado el colegio en nota de prensa.

Desde esta institución consideran que los letrados y letradas del Turno de Oficio, "que perciben de por sí unas cuantías absolutamente ínfimas o que incluso no llegan a percibir cuantía alguna por muchas de las actuaciones que realizan, no tienen por qué soportar una demora injustificable desde cualquier punto de vista y no tienen por qué trabajar gratis para el Estado".

Dicho esto, han recordado que, con el fin de paliar en lo posible los efectos de los retrasos en los pagos del Turno de Oficio, el Colegio de Abogados de Ciudad Real tiene implantado desde 2006 un sistema de anticipo del pago del Turno de Oficio, mediante confirming bancario, para aquellos letrados y letradas que lo solicitan.

Respecto a los meses de noviembre, diciembre y enero el Colegio ha podido adelantar el pago de un total de 137.000 euros netos, que corresponden a 161.000 euros brutos.

"Dado el injustificable retraso del Ministerio, si el pago por parte de éste no se realiza en las próximas semanas, se producirá el vencimiento de parte de las cuantías ya adelantadas por el banco a los letrados y el Colegio habrá de hacer frente con sus propios fondos a un total de 92.800 euros", ha advertido.

Por ello, desde esta institución colegial han insistido en reclamar además al Ministerio de Justicia que atienda de forma "urgente" todas y cada una de las reivindicaciones de la Abogacía en materia de Turno de Oficio, sin que pueda servir de excusa el que no se vayan a aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2024 y hayan tenido que prorrogarse los de 2023.

De ahí que reivindiquen el incremento de las cuantías del baremo del Turno de Oficio, ya que las cuantías por las que se retribuye a los abogados y abogadas del Turno de Oficio por realizar su labor de forma intachable las 24 horas de los 365 días del año "siguen siendo ínfimas".

Introducir un sistema de actualización automática anual del baremo; incluir en el baremo de pago del Turno de Oficio los módulos necesarios para contemplar todos los tipos de actuaciones que se realizan por los abogados del Turno de Oficio, y que el baremo permita abonar todas las actuaciones y procedimientos que realizan de forma efectiva los abogados del Turno de Oficio, son otras de las reclamaciones.

También han reclamado incrementar del número de letrados y letradas diarios en el servicio de guardia de víctimas de violencia de género, de forma que pueda haber un letrado de Guardia de Violencia de Género a diario en cada uno de los partidos judiciales de la provincia, que se abone la disponibilidad de los letrados y letradas en los servicios de guardia de todos los partidos judiciales, al igual que los kilometrajes de todos los desplazamientos que se realicen en las guardias o en los turnos.