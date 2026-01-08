El Colegio de Industriales de Ciudad Real se abre a las pymes de la provincia para mejorar su competitividad digital. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Ciudad Real se abrirá a los profesionales autónomos y pymes de la provincia con la puesta en marcha de la nueva Oficina Acelera Pyme, que durante los dos próximos ayudará a las empresas a ser más competitivas en sus procesos de negocio a través del impulso de la digitalización.

El presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Ciudad Real, Germán Domínguez, ha sido el encargado de presentar el proyecto de nueva oficina de aceleración de empresas, cuya puesta de largo tendrá lugar el próximo 14 de enero con un acto institucional que reunirá a diferentes representantes públicos.

Domínguez ha destacado que el proyecto pondrá al servicio de la sociedad el "porfolio de conocimiento y el bagaje técnico" del Colegio en ámbitos como la digitalización, la mejora de procesos, el Internet de las Cosas y otras tecnologías avanzadas, en coherencia con su condición de entidad de utilidad pública.

La Oficina Acelera Pyme, ha recordado, se encauza a través de Red.es y del Ministerio para la Transformación Digital, y se desarrollará durante dos años, periodo en el que se prevé la realización de más de 40 acciones repartidas por toda la provincia y articuladas en tres grandes ejes.

El primero de ellos será el networking, orientado a poner en contacto la demanda y las necesidades de digitalización, mejora de procesos e inteligencia artificial de pymes, autónomos y emprendedores.

El segundo eje se centrará en la organización de eventos de sensibilización y divulgación, destinados a acercar al público empresarial el estado actual de la transformación digital, la fabricación aditiva, la robótica, los drones y otras tecnologías emergentes.

Por último, la oficina ofrecerá apoyo y consultoría especializada para la mejora y transformación de procesos y el escalado de modelos de negocio.

APOYO GLOBAL Y COMPLETO

Domínguez ha subrayado que el objetivo es prestar un "apoyo global y completo" a las empresas, evitando que "una buena idea se quede en un cajón por falta de apoyo" y facilitando que autónomos y pymes puedan mejorar su competitividad y avanzar.

Aunque el Colegio está tradicionalmente vinculado al ámbito industrial, ha remarcado que la oficina estará abierta a cualquier sector, ya que en todas las empresas existen procesos susceptibles de mejora.

La sede central de la Oficina Acelera Pyme estará ubicada en la sede del Colegio, en la calle Conde de la Cañada de Ciudad Real, aunque el proyecto contará con una marcada vocación itinerante, con actividades en pequeñas poblaciones para garantizar la capilaridad y el acceso a la transformación digital en todo el territorio provincial, tanto de forma presencial como telemática.