Colegios profesionales y empresarios solicitan al Ayuntamiento de Talavera agilizar las licencias urbanísticas

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TOLEDO 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Arquitectos de la Demarcación de Toledo, el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Toledo y la Federación Empresarial de Toledo (Fedeto) han celebrado una reunión conjunta con el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, y el concejal de Urbanismo, Benedicto García, para trasladar su "preocupación" por los "retrasos" en la tramitación de licencias urbanísticas y reclamar medidas concretas que agilicen los procedimientos administrativos del Ayuntamiento.

Esta reunión, la más reciente de una serie de encuentros mantenidos a lo largo del tiempo entre los colegios profesionales y la administración local, incorpora por primera vez a los representantes empresariales de Fedeto, reforzando así el peso institucional de las reivindicaciones y evidenciando que la "lentitud" en la concesión de licencias no es solo una preocupación técnica, sino también "un freno real" a la actividad económica y la inversión en la ciudad.

En el encuentro se abordaron las dificultades que ciudadanos, promotores y empresas encuentran a la hora de tramitar sus expedientes, así como un conjunto de propuestas de mejora orientadas a modernizar y simplificar los trámites administrativos del área de urbanismo. Las entidades participantes trasladaron al equipo de Gobierno municipal la "urgencia" de adoptar estas medidas, cuya necesidad llevan tiempo poniendo de manifiesto.

La reunión concluyó con el compromiso de celebrar un nuevo encuentro en junio, en el que se valorarán los avances realizados por la administración en los aspectos tratados. Las entidades convocantes, según han informado en nota de prensa, seguirán de cerca la evolución de los compromisos adquiridos y confían en que esta reunión marque un punto de inflexión real en la gestión del servicio de licencias urbanísticas de Talavera de la Reina.