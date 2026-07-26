La colisión entre dos turismos en Novés se salda con dos mujeres de 23 y 54 años fallecidas en el acto

TOLEDO 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una colisión entre dos turismos ocurrida en la carretera TO-3927 en el término municipal de Novés se ha saldado con la muerte de dos mujeres, de 23 y 54 años.

Según informan a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, en el suceso han tenido que ser atendidos dos hombres de 26 y 52 años. Los bomberos de Santa Olalla han tenido que actuar para excarcelar a algunos de los involucrados en el siniestro.

En el operativo han participado también Policía Local de Torrijos, Guardia Civil, una ambulancia de urgencias, una ambulancia de soporte vital básico y dos UVI móvil.