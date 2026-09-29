Una colisión múltiple afecta a seis vehículos en la A-42 en Olías del Rey sin causar heridos

Kilómetro 64 de la A-42 visto a través de una cámara de tráfico de la DGT.
Kilómetro 64 de la A-42 visto a través de una cámara de tráfico de la DGT. - DGT
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: martes, 29 septiembre 2026 9:18
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   TOLEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Una colisión múltiple ha afectado este martes a seis coches en el kilómetro 64 de la A-42, dentro del término municipal de Olías del Rey (Toledo), sin causar heridos.

   Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el accidente múltiple ha tenido lugar a las 7.52 en el citado kilómetro de la A-42, en sentido Toledo.

   Los bomberos del Consorcio de la Provincia de Toledo han tenido que acudir al lugar porque algunos coches tenían las puertas deformadas por el impacto y sus ocupantes no podían salir de los mismos. Hasta el lugar además han acudido efectivos de la Guardia Civil.

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