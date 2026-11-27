Archivo - Hospital Universitario de Cuenca. - JCCM - Archivo

CUENCA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas tras la colisión entre tres turismos en la A-3 en Villarrubio (Cuenca). Todos los afectados han sido trasladados al Hospital Universitario de Cuenca.

Tal y como han trasladado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 8.27 horas en el kilómetro 95 sentido Valencia de la A-3.

Los heridos son tres hombres de 32, 35 y 72 años y dos mujeres de 68 y 29 años. Esta última ha sido trasladada en UVI al hospital de la capital conquense.

En el operativo ha participado la Guardia Civil, dos ambulancias de soporte vital básico y una UVI.