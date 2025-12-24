La colisión de 5 vehículos en Tébar deja dos heridos trasladados al hospital y la A-3 queda abierta al tráfico

Accidente en Tébar - 112

CUENCA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La colisión de cinco vehículos en Tébar (Cuenca) se ha saldado con dos heridos, un hombre y una mujer, ambos de 50 años, que han sido trasladados al Hospital Universitario de Albacete. La autovía A-3 en el kilómetro 186 sentido Madrid había quedado cortada, pero ya ha quedado abierta al tráfico.

Tal y como han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 17.31 horas.

Al lugar se ha trasladado la Guardia Civil, los bomberos de Motilla del Palancar, un médico de Urgencias, una UVI y dos ambulancias.