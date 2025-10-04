El combate donde fue herido de muerte el poeta Jorque Manrique en Castillo de Garcimuñoz se convertirá en corto en 2026

Recreación del Combate de 'La Nava' en Castillo de Garcimuñoz - ORGANIZACION DE LA RECREACIÓN

CUENCA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad conquense de Castillo de Garcimuñoz ha vivido este sábado la recreación histórica del Combate de 'La Nava', que escenifica aquel "fatídico día de abril del año 1479" en el que el poeta Jorge Manrique fue herido de muerte en el Paraje de La Nava, en este municipio.

En declaraciones a Europa Press, el arqueólogo Santiago David Domínguez, ha señalado que se trata de una "trepidante historia que muchos no conocen y que vincula a Cuenca con tan ilustre personaje", que se convertirá en corto, bajo su dirección, y que verá la luz en 2026.

La iniciativa de esta recreación parte de un proyecto de Domínguez y la ocasión va a ser aprovechada para iniciar la grabación de este corto gracias al cual quede inmortalizada la hazaña, para su divulgación.

Será dirigido por Domínguez y por el cineasta también conquense Dorian Sanz (DOJO Producciones). En el rodaje participan Rodrigo Muñoz, Javier Fernández, José Luis Palacios, Eva Bueno y "otros muchos talentos".

El corto, para el que serán necesarios más días de rodaje, porque requiere una "laboriosa edición y más escenarios", verá la luz en 2026.

Ha destacado el "importantísimo trabajo del recreacionista Emilio Fernández Broch, quien ha asesorado, seleccionado y facilitado la mayor parte del vestuario".