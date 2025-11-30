Comercios del Casco de Toledo lanzan la 'Ruta de Sellos 2025' para impulsar el comercio local esta Navidad

Cartel del concurso navideño. - LIBRERÍA HOJABLANCA

TOLEDO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varios comercios del Casco Histórico de Toledo ponen en marcha esta Navidad la 'Ruta de Sellos 2025', una iniciativa conjunta que invita a vecinos y visitantes a recorrer las tiendas del centro, descubrir su oferta y participar en un gran sorteo de bonos valorados en 10 euro en cada establecimiento adherido.

Del 1 al 30 de diciembre, cualquier persona mayor de 14 años podrá recoger su Pasaporte Navideño en los comercios participantes y comenzar una ruta especialmente diseñada para dinamizar el pequeño comercio toledano en una de las épocas más especiales del año. Cada visita permite obtener un sello y avanzar hacia la meta final, ha informado la organización en nota de prensa.

Una vez completados todos, el pasaporte puede entregarse en cualquiera de las tiendas participantes para entrar en el sorteo que se celebrará el 31 de diciembre. La ruta completa puede consultarse en un Mapa interactivo de Google Maps, disponible en carteles, redes sociales y en los propios comercios.

No es necesario realizar compras para obtener el sello, aunque se anima a disfrutar de la experiencia completa apoyando a los negocios del barrio.

PREMIOS Y PARTICIPACIÓN

El premio consiste en bonos de 10 euros aportados por cada comercio, que el ganador podrá canjear del 2 al 5 de enero de 2026. Cada persona podrá participar con un único pasaporte oficial debidamente sellado.

La Ruta de Sellos 2025 nace con el objetivo de fortalecer el comercio de proximidad, favorecer la visita al Casco Histórico y ofrecer una alternativa navideña atractiva, familiar y sostenible.

Desde los comercios participantes destacan que esta acción "es una forma de agradecer la fidelidad de los clientes y de invitar a toda la ciudad a redescubrir las tiendas de siempre, esas que dan vida a las calles del centro".

BASES DEL CONCURSO

Las bases completas pueden consultarse en los carteles oficiales y en los propios establecimientos adheridos. Entre los aspectos principales se incluyen: Participación a partir de 14 años, un solo pasaporte por persona, entrega del pasaporte hasta el 30 de diciembre, sorteo el 31 de diciembre mediante extracción al azar entre las tarjetas entregadas y protección de datos garantizada: los datos se utilizarán únicamente para la gestión del concurso.

Quienes recorran la Ruta podrán encontrar desde artesanía, moda, belleza y libros, todo ello dentro de un itinerario festivo que une tradición, espíritu navideño y apoyo al pequeño comercio.