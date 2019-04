Comienza a deliberar el jurado popular del presunto parricida de Torrenueva, quien niega haber cometido delito

Publicado 08/04/2019 20:01:22 CET

CIUDAD REAL, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este lunes, tras la entrega del objeto de veredicto, ha comenzado sus deliberaciones el jurado popular que desde inicios de la pasada semana es el encargado de enjuiciar y emitir un veredicto sobre el presunto parricida de Torrenueva, quien ha hecho uso de su derecho a la última palabra para defender que no ha "cometido ningún delito".

Una tesis que han mantenido tanto la defensa del joven C.A.O., como la acusación particular, quien durante las conclusiones definitivas han apelado a que nadie vio el momento del atropello, por lo que no se podría asegurar que fuera premeditado y solicitan que no se tenga en cuenta la versión de la Fiscalía, quien considera que fue un asesinato y piden 20 años de cárcel para el hombre.

De esta forma, mientras el fiscal --y la compañía aseguradora del vehículo con el que se produjo el atropello-- sostienen que fue intencionado basándose en el informe de la Guardia Civil de que no había huellas de la víctima en el capó como debería si se hubiera tirado y que no se apreciaba frenada, quieren que el jurado dictamine que se trató de un asesinato.

Por el contrario, defensa y acusación particular han sostenido que lo que ocurrió en la madrugada del 12 de marzo de hace dos años fue un accidente, pese a que el acusado y la víctima hubieran discutido previamente, como consecuencia de que C.A.O. conducía bajo los efectos del alcohol y las drogas.

En su alegato, la defensa ha reconocido que el acusado no auxilió a su padre pero que sí fue al pub donde había estado antes para avisar de lo que había ocurrido y ha señalado que si hubiera tenido intención de asesinar le habría pasado por encima con el vehículo, por lo que solo considera que es culpable de un delito de homicidio imprudente y de otro contra la seguridad vial.