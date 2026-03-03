Comienza la fase de construcción de la sede del Centro Nacional de Estudios Penitenciarios en Cuenca

Centro Nacional de Estudios Penitenciarios de Cuenca. - INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

CUENCA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Esta semana comenzará la fase de construcción de la sede del Centro Nacional de Instituciones Penitencias de Cuenca. A lo largo de estos días estará llegando maquinaria y se procederá a la limpieza y desbroce de la parcela, lo que permitirá la cimentación de las grúas y dar comienzo al inicio de la obra tanto en el edificio principal como en el auditorio.

El proyecto, promovido por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), tiene un presupuesto del Ministerio del Interior superior a los 14 millones de euros, ha informado el Ministerio en nota de prensa.

La subdelegada del Gobierno de España en Cuenca, María Luz Fernández, ha mostrado su satisfacción por el inicio de la obra tras haber superado los trámites administrativos que provocaron el retraso en el comienzo de esta fase de construcción.

María Luz Fernández ha asegurado que este es otro de los grandes proyectos del Gobierno de España con esta provincia "que arrancó con la designación de Cuenca como sede nacional del Centro de Estudios Penitenciarios", y que culminará con la construcción de esta "vanguardista infraestructura de formación integral" en la que, por primera vez un centro formativo penitenciario contará con un edificio destinado exclusivamente a la simulación.

Esta fase de construcción que se inicia en el primer trimestre de 2026, tal como adelantó el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, viene precedida de una primera fase en la que se llevó a cabo el derribo de instalaciones interiores para dejar espacios diáfanos.