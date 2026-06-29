Comienza sin incidentes la PAU extraordinaria en la UCLM para los 1.833 estudiantes matriculados

PAU extraordinaria. - UCLM

CIUDAD REAL, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.833 preuniversitarios se han matriculado en la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) que se desarrolla desde estey lunes, 29 de junio, y hasta el 1 de julio, en el distrito universitario de Castilla-La Mancha (UCLM) en alguno de los repartidos por los campus de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, y en la sede universitaria de Talavera de la Reina.

La cifra de matriculados refleja un incremento del 5,23% --91 estudiantes más-- con respecto a la extraordinaria del año anterior, evolución al alza que se manifiesta en Talavera, Albacete y Toledo, siendo este último el campus que experimenta la mayor subida, del 20,5%, tal y como ha informado la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Castilla-La Mancha, Amaya Romero, en su comparecencia ante los medios de comunicación en el Campus de Ciudad Real.

Romero ha detallado que la PAU extraordinaria ha comenzado con normalidad y que, del total de inscritos, 1.236 se examinarán de la fase obligatoria, y 597 concurrirán solo a la fase voluntaria que sirve para mejorar la nota de admisión. Por campus, 468 se han matriculado en Albacete, un 4,23% más que en la convocatoria anterior; 465 en Ciudad Real, un 4,71% menos; 141 en Cuenca, lo que supone un descenso del 4,08%; en Toledo 577; y 182 Talavera de la Reina, un 1,68% más, ha informado la UCLM en nota de prensa.

El alumnado, según ha informado el coordinador de la PAU, Isidro Peña, podrá conocer sus notas en la tarde-noche del día 2 de julio a través de un correo electrónico que recibirá en sus cuentas personales o consultándolo directamente en la aplicación web de la PAU o a través de la aplicación oficial para dispositivos móviles iOS y Android: appUCLM. La tarjeta oficial con las notas podrá descargarse a partir del día 3 de julio, incluye firma digital y no es necesario compulsarla.

De forma previa a proceder a la descarga de la tarjeta definitiva, quienes no estén conformes con la nota obtenida en alguna asignatura podrán solicitar una segunda corrección, que se hará siempre por un profesor o profesora diferente a quien efectuara la primera.

El plazo para solicitar la revisión de exámenes es del 3 al 7 de julio hasta las 14.30 horas y debe hacerse exclusivamente en línea. En la tarde-noche del 10 de julio se comunicará el resultado de las segundas correcciones por email y al día siguiente, 11 de julio, ya podrán descargarse las tarjetas definitivas los estudiantes que hayan reclamado.