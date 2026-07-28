Comienza la licitación de las obras del eje de Cardenal González de Mendoza y el Santuario de la Antigua en Guadalajara

Comienza la licitación de las obras del eje de Cardenal González de Mendoza y el Santuario de la Antogua en Guadalajara - AYTO GUADALAJARA

GUADALAJARA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado el expediente de contratación para la ejecución de las obras de humanización del eje de la calle Cardenal González de Mendoza y el entorno del Santuario de la Virgen de la Antigua, dando así un nuevo paso en el desarrollo de este proyecto estratégico para la ciudad.

Con esta aprobación se inicia el proceso de licitación para la adjudicación de unas actuaciones enmarcadas en el Plan de Actuación Integrado (PAI) de la ciudad, una estrategia municipal incluida en la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), cofinanciada con fondos europeos FEDER, cuyo objetivo es seguir avanzando hacia un modelo de ciudad más accesible, sostenible y centrado en las personas, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El proyecto, con valor estimado de contrato superior a los 8,5 millones de euros, permitirá transformar este entorno emblemático mediante una intervención integral que prioriza la movilidad peatonal, la mejora del espacio público y la calidad ambiental.

Entre las principales actuaciones previstas destacan la ampliación de las zonas peatonales, la creación de nuevos espacios estanciales, la renaturalización del entorno y la incorporación de soluciones que favorezcan una ciudad más segura, verde, habitable y accesible para vecinos y visitantes.

Con la apertura del procedimiento de licitación, el Ayuntamiento continúa impulsando actuaciones de regeneración urbana que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y a poner en valor espacios de especial relevancia histórica y patrimonial. En la misma sesión, la Junta de Gobierno Local también ha abordado otros asuntos de gestión municipal, entre ellos la aprobación, concesión y prórroga de diversas licencias de obras.